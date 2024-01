Media Markt es conocida como una de las mejores tiendas cuando se trata de comprar electrodomésticos, o productos de electrónica y tecnología. Sin embargo, parece que últimamente ha enfadado a algunos de sus clientes debido a una práctica que puede que nos haga gastar más dinero de lo necesario. Toma nota porque acusan a Media Markt de estafar a un menor: cuidado porque te la cuelan con los seguros.

Polémica con Media Markt por la contratación de seguros

Media Markt es una de las cadenas de tiendas de electrónica más populares y conocidas de España. En ella podemos encontrar siempre lo último en tecnología y son de los que más venden cuando llegan fechas importantes como la Navidad y también durante el Black Friday, además de ser famosa también cada jornada de «Día sin IVA» que celebran varias veces al año. Sin embargo, no todo son buenas opiniones sobre esta empresa, que ha algunas numerosas quejas y reclamaciones de sus clientes en el portal Trustpilot, una plataforma online que permite valorar y compartir experiencias sobre diferentes servicios y productos por parte de las tiendas y empresas.

En concreto, un cliente ha dejado un comentario muy negativo sobre Media Markt, acusándola de estafar a su hijo menor de edad con un seguro que no quería ni necesitaba. Según el relato de este cliente, su hijo de 15 años compró unos auriculares en una de las tiendas de Media Markt y le obligaron a contratar un seguro, diciéndole que era política de empresa. El cliente afirma que esto es completamente ilegal, ya que los menores no pueden contratar seguros sin el consentimiento de sus padres o tutores legales. Además, dice que la propia póliza lo indica claramente.

El cliente dice que está tomando medidas legales contra Media Markt, ya que su respuesta ha sido nula y aunque no lo comenta, parece que no le han han devuelto el dinero del seguro ni le han dado una solución satisfactoria.

El comentario no es el único que se queja del servicio recibido en algunas tiendas de Media Markt pero sí que resulta el más «grave» de todos si tenemos en cuenta que parece implicar algo que como este cliente dice es del todo «ilegal», dado que los menores no pueden contratar seguros aunque sean de productos como los auriculares que se compraron.

¿Pueden las tiendas obligarnos a contratar un seguro con los productos que compramos?

De hecho, este caso plantea una cuestión importante: ¿pueden las tiendas obligarnos a contratar un seguro con los productos que compramos? La respuesta es no. Según la legislación española, los seguros son contratos voluntarios y libres, que solo se pueden formalizar con el consentimiento de ambas partes. Además, los seguros deben cumplir una serie de requisitos, como informar al cliente de las condiciones, los riesgos, las coberturas, las exclusiones, las primas y las formas de pago.

Por tanto, ninguna tienda puede imponer la contratación de un seguro como condición para vender un producto, ni tampoco puede engañar, coaccionar o inducir a error al cliente para que lo haga. Esto supone una práctica comercial desleal y abusiva, que vulnera los derechos de los consumidores y usuarios. Nadie dice que el vendedor no pueda aconsejarnos que contratemos un seguro para que en caso de pérdida o robo podamos recuperar al menos el dinero invertido, pero en ningún caso engañarnos y mucho menos obligar a que un menor (que además puede que tenga también menos experiencia de compra), contrate un seguro.

Si nos encontramos ante una situación así, tenemos derecho a reclamar y a denunciar a la tienda ante las autoridades competentes, como la Dirección General de Consumo, la Agencia Española de Protección de Datos o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. También podemos acudir a las asociaciones de consumidores o a los servicios de atención al cliente de las propias empresas para exigir una solución.

En definitiva, debemos estar atentos y no dejarnos engañar por las ofertas o las presiones de las tiendas que quieren vendernos seguros que no necesitamos ni queremos. Puede que sea una «moda» cada vez más común especialmente cuando se trata de comprar tecnología o dispositivos móviles, pero es nuestro derecho elegir libremente si queremos o no contratar un seguro, y nadie puede obligarnos a hacerlo. Fijémonos además en el precio de lo que compramos ya que muchas veces puede verse ligeramente incrementado por este seguro, de modo que es posible que compremos algo sin darnos cuenta que en realidad lo hemos hecho con seguro.

El caso de Media Markt pone de manifiesto esta práctica que no es exclusiva de sus tiendas. De hecho, basta con entrar en cualquier tienda de tecnología, también las de comercio electrónico para darnos cuenta que siempre se sugiere la contratación de seguros, que además se renuevan anualmente, por lo que debemos estar atentos a cuándo se ofrecen, cuáles son las condiciones y como ya hemos mencionado en ningún momento puede ser algo impuesto o una condición para que podamos comprar el producto que deseamos adquirir.