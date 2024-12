La III Encuesta de Navidad elaborada por la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) desvela que los españoles no son tan optimistas como el Gobierno de Pedro Sánchez con la economía de España. En concreto, sólo uno de cada cinco, el 20%, considera que la situación económica ha sido positiva en el 2024. El resto, el 80%, cree que ha sido o regular o mala. El estudio se ha llevado a cabo con una muestra de 1.500 españoles de 18 a 75 años.

En ese sentido, la mitad de los encuestados, el 50%, piensan que la economía de España ha sido «regular» y el 30% que ha sido un «mal año». Así, el crecimiento económico sigue sin traducirse en un bienestar mayor para el ciudadano de a pie, algo que coincide con los informes elaborados por la Comisión Europea.

Estos informes aseguran que España está a la cola de la Unión Europea en materia social y alerta de una situación «crítica» en indicadores como el abandono escolar, la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social, tanto general como infantil, o el impacto de las prestaciones sociales (salvo pensiones) en la reducción de la pobreza.

Por ello, no es de extrañar que la enorme mayoría de los españoles consideren que el estado económico del país no es bueno, tal y como refleja la encuesta de Funcas hecha pública este jueves: «La sociedad no percibe el progreso de la economía española en 2024».

«Las cifras confirman que la sensación de malestar económico desde la crisis asociada a la pandemia se ha despejado solo parcialmente en la opinión pública», aseguran los analistas.

Los españoles y la economía

La percepción de 2024 en términos económicos presenta diferencias significativas según género y edad. Solo el 17% de las mujeres considera que 2024 ha sido un buen año económicamente, frente al 23% de los hombres. Es decir, las mujeres son las que menos viven el crecimiento económico del país.

Por rangos de edad, los jóvenes entre 18 y 24 años son los más críticos, con apenas un 7% calificando el año como positivo. La valoración mejora progresivamente con la edad, aunque incluso en los mayores de 64 años solo el 33% opina que ha sido un buen año.

Estas diferencias generacionales podrían reflejar las tendencias de los últimos años, en las que los ingresos de las personas mayores han crecido más que los de los jóvenes, en un contexto marcado por un debate público que señala un futuro laboral y personal incierto para las nuevas generaciones.

No obstante, las opiniones son más optimistas cuando los encuestados evalúan cómo ha sido 2024 para ellos y sus hogares. La mayoría (53%) lo califica como regular, pero quienes lo consideran un buen año (37%) superan con creces a quienes lo perciben como malo (10%), lo que contrasta con las valoraciones más negativas respecto a la situación general del país.

«De cara a 2025, los sentimientos sobre la economía española son solo algo más positivos», explica Funcas. «El 25% cree que será un buen año para España en el terreno económico, pero casi el mismo porcentaje (27%) opina lo contrario. La mayoría (49%) anticipa un año regular. También en este aspecto son menos optimistas las mujeres: un 21% cree que 2025 será un buen año, frente al 28% de los hombres. De nuevo, los jóvenes de 18 a 24 años destacan por su escaso optimismo: apenas un 13% cree que 2025 será un buen año económicamente hablando», asegura la fundación.

Por otro lado, los analistas han observado «diferencias notables según la ideología de los entrevistados». «Mientras que las personas a la izquierda valoran positivamente la situación económica de 2024 y su futuro inmediato, las personas a la derecha manifiestan una opinión negativa», desvela.

«Es interesante resaltar que en las posiciones centrales también son más frecuentes las opiniones negativas sobre 2024 que las positivas (el 9% lo consideran un año bueno y el 36% un año malo), al igual que sucede con sus perspectivas para 2025 (el 14% cree que será un año bueno y el 34% un año malo)», asegura Funcas.

Más allá de las percepciones sobre la situación económica, la encuesta destaca un creciente desinterés por las Navidades. Más de la mitad de la población (56%) afirma sentir poca o ninguna ilusión por estas fiestas, un aumento notable frente al 47% registrado en 2023 y al 43% de 2022.