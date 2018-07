Tito Álvarez (Élite Taxi): “Que el PSOE deje de decir que es de izquierdas, va contra los trabajadores”

OKDIARIO ha entrevistado en exclusiva a Tito Álvarez, portavoz del sindicato Élite Taxi, mayoritario en el sector. A lo largo de la conversación, Tito amenaza a Sánchez a llegar “hasta las últimas consecuencias”, habla de “bloquear la economía española” o incluso de traspasar fronteras para que sea la Unión Europea quien ‘tire de las orejas’ al Gobierno socialista.

ODKIARIO: ¿Cómo ha surgido todo esto?

Tito: Esto surge porque ya estamos cansados de mentiras. Entonces, cuando tú empiezas a ganar sentencias, y ves que la Ley no se cumple en las calles, tienes que empezar a tomarte las cosas de otra manera. Ganamos una sentencia en Europa, donde dejaron claro que Uber, Cabify, Deliveroo, Glovo, no son cosas que están ahí flotando, que no, que son empresas. Y en el caso de Uber y Cabify son empresas de transporte. Y tienen que acogerse a una legislación.

Luego se consiguió que se elevara a rango de Ley la proporcionalidad 1/30. Y luego el Tribunal Supremo sentenció que esa proporcionalidad es válida. Entonces, ahora, el área metropolitana de Barcelona, apoyada por todos los partidos, y con la abstención del PP y Ciudadanos, sacaron reglamentos para regular y que se cumpla ese 1/30 en servicios urbanos en el área metropolitana. Y entonces, el Ministerio de Fomento hizo un recurso pidiendo la cautelar. Y luego la CNMC. Entonces, cuando Fomento pidió el recurso es cuando convocamos las movilizaciones porque, ¿cómo es posible que el Gobierno suba a rango de Ley la proporcionalidad 1/30, y luego alguien saque un reglamento para que se cumpla la Ley, y vaya contra ese reglamento? Ahí ha sido cuando ha estallado ya todo.

Aquí en Barcelona nos han metido 2.000 VTCs más, y en un mes o un mes y medio nos van a meter otras 2.000. Y hemos dicho, ahora o nunca. Nos hemos echado a la calle, hemos invadido la Gran Vía de Barcelona, estamos metidos ahí unos 3.000 taxis y unos 4.000 o 5.000 taxistas, y están viniendo taxis de toda Cataluña, 300 taxis de Sevilla, han parado el aeropuerto de Málaga, han parado Marbella, Zaragoza se ha puesto en huelga indefinida, y ahora he estado hablando con las organizaciones nacionales, y bueno, se está sumando todo el mundo. Al final, esto, seguramente esta misma tarde se convierta en un paro del taxi en toda España

Hacía falta una chispa, y se ha encendido la mecha, y esto ya no hay quién lo pare.

OKDIARIO: Empezasteis en Barcelona, de momento, ya se han sumado Madrid, Marbella, Zaragoza, y otras capitales españolas. ¿Hasta donde estáis dispuestos a llegar?

Tito: Nosotros lo que le estamos pidiendo al Gobierno del PSOE, al Ministerio de Fomento, es que blinde la licencia urbana. Que haga una modificación, la que estime oportuna, en el próximo Consejo de Ministros, vía decreto-Ley, el día diez. Que lo apruebe, y ya para septiembre ya se convalidará, y ya nos pelearemos nosotros con los partidos políticos para ver si se puede convalidar. Así de simple. Para que todos los Ayuntamientos puedan regular en suelo urbano, lo que no puede ser es que seamos el único país de Europa en el que los Ayuntamientos no pueden regular esta actividad si quieren el tráfico urbano en su suelo.

OKDIARIO: ¿Qué os dice el Gobierno?

Tito: Bueno, ellos siempre están con que van a transferir a las Comunidades Autónomas las competencias, pero estamos hablando de un proceso que se va a ir a meses.

Nosotros lo que pensamos es que se abrieron dos ventanas, entraron muchos empresarios, pidieron VTCs, y han cerrado la ventana porque en caso contrario se les iba de las manos y todas esas licencias que habían pedido perdían su precio de mercado. Claro, si todo el mundo puede pedir una autorización, se te ha ido de las manos, y todos esos inversores que han invertido tantos millones lo pierden, porque cae el precio. Entonces, ¿qué han hecho? Han cerrado, y el mercado se lo reparten entre tres o cuatro por el monopolio del transporte urbano.

Y nosotros no estamos a favor. Decimos que el taxi es un servicio público, que no puede ser que una persona que ha pagado 150.000 euros por una licencia, de un día para otro, el valor de esa licencia caiga en picado. No es tu beneficio, es tu jubilación, que se te queda en 600 euros, u 800 euros. Ese traspaso de licencia es como un plan de jubilación. Entonces, cae el precio de la licencia y caen los ingresos en picado, y ya estamos otra vez con la puta esclavitud. Y no puede ser. Con el taxi lo van a tener muy complicado.

Sobre todo, ya que el PSOE va de izquierdas, que piense en los trabajadores del taxi, y en todos. Que saque esas medidas para que los lobbies, que son lobbies que luego van a precarizar a la gente. Blinda la licencia urbana, y déjanos en paz.

A mí lo que me sorprende mucho es que un partido de izquierdas vote a favor de tratados de libre comercio o se quede de lado o de perfil. Eso aplasta directamente todos los derechos de los trabajadores. Si tú eres de derechas y eres liberal, y lo dices, pues bueno a mí no me gustan, pero por lo menos vas de cara. Pero lo que no puede hacer es de izquierdas y luego ir firmando tratados como estos. No tiene ninguna lógica. No sé, yo creo que al final, con todos estos años de PP y PSOE lo que ha pasado es que ya no hay ni izquierda, ni derecha. Aquí somos los de abajo contra los de arriba. Y en el taxi, a pesar de que hay mucha gente de Podemos, de Ciudadanos, o del PP, se ha hecho una unión muy fuerte, en la que nos sentimos todos taxistas, y nos importa una mierda todo. Somos los de abajo contra los de arriba. Y los haremos tambalear, se van a tambalear. Como no hagan lo que les pedimos, que además nosotros pensamos que es la solución al problema, estarán demostrando que están con los lobbies y no con los trabajadores. Así de claro.

Vamos a convocar a todo el mundo a que vaya a una huelga indefinida. Vamos a hablar con nuestros hermanos de Francia para que se sumen a las movilizaciones. Y de Roma… En Italia tenemos cuatro o cinco ciudades en Élite Taxi, Milán, Roma, Nápoles… Realmente este es un problema de toda Europa, hablamos de las aplicaciones y de la precariedad. Entonces, si se suman, pues cojonudo. A ver si la Unión Europea coge a Pedro Sánchez y le dice: oiga, arregle este problema, que es muy urgente. Es que somos 100.000 familias que nos quieren exterminar. Poca broma. ¿Qué pensaban? ¿Que no nos íbamos a defender? ¿Que nos iban a hacer como a las pobres Kellys, o a los camareros, o a los trabajadores de Aena o Ryanair? No. Con el Taxi tienen un problema muy gordo. Iremos a por quién sea, me da igual que sea del PP, de Podemos, o nos da igual. Queremos nuestros derechos y, gobierne quien gobierne, tienen que quedar blindados. Porque es que somos un servicio de interés general, lo dijo el Tribunal Supremo.

OKDIARIO: Te tengo que preguntar por las imágenes que han llegado a los medios de comunicación con agresiones de los taxistas a algunas de las empresas VTC, ¿qué tienes que decir ante ello?

Tito: Nosotros condenamos la violencia. Siempre la hemos condenado. Pero cuando ocurren conflictos como los que están ocurriendo en el taxi, o han ocurrido, oponiendo resistencia contra la policía, u otros colectivos donde también se ha liado, como los estibadores… Esto es porque arriba hay un problema. Alguien que no está haciendo bien su trabajo, o que te quiere pasar por encima. Porque la inacción es lo mismo que echar gasolina a ese conflicto.

Por cierto, también quería comentar que cuando salimos en medios de comunicación, los comentarios de la gente son muy ofensivos. Se meten mucho con nosotros, que si somos una mafia… Nosotros sabemos que la clase trabajadora está con nosotros. Porque nos lo transmiten los colectivos. Esto es una lucha de clases, los de abajo contra los de arriba.