El BCE preocupado por las hipotecas en España: la banca se olvida del riesgo al calor del nuevo ‘boom’ inmobiliario

El Banco Central Europeo (BCE) anda con un ojo puesto en las hipotecas que varios bancos están concediendo en España por la totalidad del valor del inmueble. Según ha podido saber OKDIARIO, el organismo que dirige Mario Draghi estudia dar un toque de atención al sistema financiero nacional, toda vez que no quieren que el sector caiga en el mismo error.

La concesión de hipotecas al 100% por parte de los bancos está cada vez más cerca. Lo habitual, una vez pasada la crisis inmobiliaria, pasaba porque las entidades aceptaran la concesión de préstamos inmobiliarios que cubrían hasta el 80% del valor de tasación, de modo que a la hora de pedir el crédito, se tenía que tener ahorrado el 20% restante, además de los gastos de adquisición. Hoy, bancos como Liberbank o BBVA ya están concediendo hipotecas por la práctica totalidad del inmueble.

Así, las hipotecas se empiezan a estirar hasta el 90% y varias entidades, insistimos, ya alcanzan el 100%. BBVA, que fue la primera en ‘tirarse a la piscina’, ofrece desde marzo una hipoteca variable de hasta el 100%, con un plazo de amortización de 40 años, en el que se tiene que domiciliar la nómina, pensión, desempleo o autónomos, contratar una tarjeta de crédito de la entidad y usarla una vez cada seis meses, así como un seguro de hogar, otro de vida y otro de amortización anticipada y un plan de pensiones.

Por su parte, Liberbank también dispone de la hipoteca Mihabitants, también a 40 años, sin comisiones de estudio o apertura y con la obligación de domiciliar la nómina. La exigencia, tanto en Liberbank como en BBVA, pasa por presentar una estabilidad laboral, no estar muy endeudado y, sobre todo, no haber aparecido nunca en un listado de morosos.

La batalla por ofrecer las mejores hipotecas se está recrudeciendo. Los bancos necesitan ofrecer características crediticias interesantes para adelantarse en esta nueva era en la que, por suerte, el consumo parece recuperar, poco a poco, la normalidad. Lo habitual, desde 2013 hasta ahora, era la concesión de hipotecas de, como mucho, el 80% del valor de tasación o compraventa, sin embargo, las entidades financieras parecen estar dispuestas a arriesgar cada vez más y eso es algo que no gusta al BCE, que ya tiene la lupa puesta en las hipotecas españolas que, por cierto, suben como la espuma (cerca de un 10% interanual).

Fuentes del sector financiero han asegurado a este periódico que, a día de hoy, nadie descarta recuperar las hipotecas al 100% -además de las entidades que ya lo hacen-. De hecho, Ibercaja y Caja Ingenieros llegaron a comercializar hipotecas hasta el 100% a cambio de una gran vinculación e intereses superiores al 3%.

Nadie quiere cometer errores pasados, por ello el organismo que controla Mario Draghi no tendrá reparos a la hora de llamar la atención a las entidades financieras que sean más flexibles a la hora de conceder hipotecas. Fuentes próximas al BCE aseguran que su intención no es que no concedan hipotecas al 100%, sino que se aseguren de que, si se otorgan, se haga con un rigor y un control impolutos.