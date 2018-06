El fin del copago farmacéutico que impulsa Sánchez costará 400 millones a las comunidades autónomas

La ministra de Sanidad Carmen Montón, ha asegurado que el Gobierno va a eliminar el copago farmacéutico a los pensionistas. Aunque no ha dado detalles sobre los plazos, la derogación Del Real decreto 16/2012 supondrá un gasto de 400 millones de euros para las comunidades autónomas, según los datos del último Observatorio del Medicamento de la Federación Empresarial de Farmacéuticos de España (FEFE).

La patronal calcula que terminar con el copago de medicamentos supone un aumento anual del 4% del gasto de las comunidades autónomas en los medicamentos distribuidos en farmacias, ya que ahora corresponde a los beneficiarios. “Este aumento del gasto distorsiona los presupuestos de las comunidades autónomas”, aseguran.

El sector farmacéutico también verá mermada su economía, según FEFE. “No tendrá ninguna consecuencia positiva. Las farmacias se verán afectadas por mayores descuentos y deducciones, sin aumentar sus ingresos, ya que ese 4% procede ahora del bolsillo de los pacientes”.

Hasta 2012, los pensionistas no pagaban nada por los medicamentos que les dispensaban en las recetas. Hace seis años, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó el decreto que contemplaba cuatro franjas de pago diferentes para los pensionistas en función de su renta: si es un pensionista con pensión no contributiva o mínima, no paga nada; si gana menos de 18.000 euros al año, paga un 10% del precio de las medicinas con un tope de 8 euros al mes; si gana más de 18.000 euros anuales, el máximo es de 18 euros al mes y los pensionistas con rentas superiores a 100.000 euros, abonarán el 60% de las medicinas, hasta un límite de 60 euros al mes.

Gasto a través de recetas

Desde FEFE apuntan que el gasto a través de recetas se encuentra en el “porcentaje más bajo de su serie histórica (en torno al 15% de todo el gasto sanitario)” y alertan de que la derogación del copago elevaría esta cifra hasta el 20%.

El gasto sanitario total español está por debajo del promedio de la Unión Europea. Según los últimos datos de la la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), tomando datos relativos al año 2015, España destina el 6,2% del PIB a Sanidad.

Pacto con Farmaindustria

De la misma manera, la patronal apunta que el pacto entre Gobierno y Farmaindustria sería “inviable” con las nuevas condiciones porque el incremento del gasto de las CCAA no se corresponde con un aumento de mercado.

El acuerdo entre la patronal y el Ejecutivo, renovado en 2018, contempla que si el crecimiento del gasto público en medicamentos originales supera al del PIB, la industria hará compensaciones monetarias.