Los sindicatos atacan a CCOO y UGT por su posicionamiento político: “Hay que ponerse del lado de la Ley”

El posicionamiento político de los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO)y Unión General de Trabajadores (UGT) ha propiciado una plaga de bajas en sendos sindicatos, tal y como han declarado distintos delegados sindicales a OKDIARIO. Además, CGT y CSIF, sindicatos con los que ha hablado este periódico, han cargado con dureza contra ambos.

Los sindicatos CCOO y UGT de Cataluña, Òmnium Cultural y la ANC, convocaron una manifestación el pasado 15 de abril en defensa de los golpistas encarcelados. Un hecho, que no ha sentado nada bien a las bases de sendos sindicatos y que está provocando que sean muchos los que estén causando baja de CCOO y de UGT.

Desde el resto de sindicatos han aprovechado, en declaraciones a OKDIARIO, para atacar el oportunismo de CCOO y UGT. Desde CGT lo califican de oportunista, “algo que ya viene siendo una tradición en los mayoritarios”. “Lo mismo ha sucedido de alguna manera con las movilizaciones de los pensionistas. Resulta paradójico que firmen acuerdos con el Gobierno que son lesivos para trabajadores y pensionistas y luego salgan a protestar. Date cuenta que estos sindicatos están viendo mermada su afiliación. Por eso aprovechan cualquier causa en su favor”, explican.

CGT: “El nacionalismo catalán proviene de la burguesía y sus partidos políticos, aunque ahora se hayan sumado también fuerzas de otra índole”

“En cuanto a lo de Cataluña, te recuerdo que fue CGT quien convocó la reciente huelga general en ese territorio, pero no lo hizo por los presos, sino que fue por las libertades, en general. Hubo gente que entendió que era una apoyo al independentismo, aunque realmente no fuera así. No obstante, esto suscitó alguna controversia dentro de nuestra organización. Sin embargo, respetamos la autonomía de acción de cada Territorial de la CGT“, señalan desde el sindicato

“CGT no entra ni se ha pronunciado sobre el ‘procés’. La postura pretende ser más aséptica, defendiendo las libertades como te he indicado antes, allá donde se entienda que pueden verse vulneradas. Date cuenta que el nacionalismo catalán proviene de la burguesía y sus partidos políticos, aunque ahora se hayan sumado también fuerzas de otra índole”.

Por su parte, desde CSIF recuerdan que su posicionamiento “está en la defensa de la clase trabajadora y de sus derechos, no en la defensa de los políticos y de sus derechos, ellos ya tienen a sus abogados, partidos y militancia”. “Nuestro posicionamiento es estar al lado de la ley y de la defensa de los intereses de los trabajadores, y no al lado y en la defensa de los intereses de los partidos políticos”, continúan.