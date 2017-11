Los olivareros españoles: “La medida de EEUU producirá un desequilibrio en el sector de la aceituna”

El arancel que ha impuesto Estados Unidos a la aceituna negra española “afecta a todos los que están detrás: a los agricultores, a los productores de aceituna… Va a producir un gran desequilibro en el sector, no sólo en la oliva negra, también en la aceituna verde. Porque habrá empresas que en vez de elaborarlas como negras, las elaborarán como verdes y habrá exceso de oferta. Y si el arancel es muy alto, hará inviable que podamos exportar: si cercan ese mercado a las empresas, intentarán buscar otros mercados que sustituyan a EEUU”. Así se ha expresado el secretario general de la Asociación de Exportadores e Industriales de Aceituras de Mesa (ASEMESA), Antonio De Mora, tras conocer la decisión del Gobierno de Estados Unidos.

Donald Trump ha dado un paso hacia adelante en su ofensiva contra las olivas negras de nuestro país: ha impuesto un arancel de carácter preliminar, que oscila entre el 2,31% y el 7,24%, tras concluir que este producto se importa por debajo de su precio de mercado gracias a las subvenciones europeas que recibe.

Los productores españoles de aceituna critican que esta medida no solo amenaza al sector español de la aceituna, también pone en tela de juicio las ayudas de la Política Agraria Comunitaria (PAC): “amenaza con poner en cuestión de forma injusta y arbitraria la totalidad de los programas europeos de apoyo a la agricultura, afectando gravemente a todos los beneficiarios de subvenciones de la PAC, desde los agricultores de trigo en Francia hasta los productores de leche polacos”, subraya De Mora.

El secretario general de ASEMESA recuerda que estas subvenciones no son exclusivas de la industria de la aceituna, sino que se dirigen a todo el sector agrícola europeo. “Las ayudas de la PAC a productores de aceituna españoles son igualmente otorgadas a cualquier agricultor o proyecto de desarrollo rural dentro de la UE. Y como tales, no pueden ser objeto de medidas compensatorias”.

Afecta a más de 20 empresas españolas

“Hay cerca de 25 empresas exportadoras de aceitunas españolas que van a verse afectadas por esta medida proteccionista que encarecerá el producto”. La investigación de EEUU se ha basado en los datos de tres empresas españolas a las que se aplicará un arancel diferente: el 2,31% a Aceitunas Guadalquivir; el 2,47% a Agro Sevilla; el 7,24% para Ángel Camacho y la media de estos tres, el 4,47%, se aplicará al resto. El porcentaje podría ser superior si, en junio, el Gobierno de EEUU toma una determinación final que perjudique aún más a España. “Es la preocupación que tenemos”, dice De Mora.

En total, el sector vende entre 32 y 35 millones de kilos de aceitunas negras a Estados Unidos, lo que supone un total del 36% de todas las exportaciones de aceitunas al país. Esto se traduce en números a 70 millones de euros anuales. Una cifra que ahora peligra por el veto de Trump a las olivas españolas.

“Esta medida no se aplica a otros países como Grecia o Turquía. Ahora, tenemos una competencia inferior a otros países. Ya está afectando económicamente y la incertidumbre que va a existir de aquí hasta junio -cuando se anuncie la conclusión final- va a generar perdidas económicas. Ya se está traduciendo en la reducción de la exportación porque el cliente no sabe el arancel que va a tener el producto en el mercado americano, con lo que optará por desviar la aceituna a otros mercados en los que tiene seguridad de que la aceituna no va a llevar impuesto un arancel”, asegura.

Apoyo del sector y del Gobierno

De Mora mantiene que la industria de la aceituna no se va a quedar de brazos cruzados. “Estamos preparando todo para demostrar en junio que no es así. Hasta que no tomen una decisión final, no podremos recurrir. La causa se elevará a la Organización Mundial del Comercio”.

Para ello, ya le han tendido más de una mano. El responsable de aceitunas de mesa de Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) en Sevilla, José Vázquez, asegura que “están perplejos con la medida” y sostienen que es “injusta e inapropiada porque las ayudas que recibe el producto son legales. No está vinculado a los kilos de producción ni al producto en sí, son ayudas desacopladas independientes del producto. La decisión cuestiona la filosofía de la PAC”. Desde la asociación insta al Gobierno y a Bruselas que eleven la causa a la OMC

También el Gobierno ha rechazado la medida del gobierno estadounidense. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha afirmado que el nuevo arancel “no debe existir”, aunque sea “reducido”, ya que considera que no hay “motivación” para su establecimiento, por lo que el Gobierno “va a pelear en las próximas semanas” contra su instauración.

No solo cuentan con el apoyo del Gobierno español. Bruselas ha defendido las subvenciones de la UE y “considera que no hay razón para medidas antisubsidios, como las provisionales aprobadas hoy por Estados Unidos sobre las aceitunas españolas”, ha expresado este miércoles un portavoz del Ejecutivo comunitario.