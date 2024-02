12 productos de Ikea fundamentales para ordenar espacios pequeños

¿Vives en un espacio pequeño y te gustaría tener más orden y funcionalidad? No te preocupes, no estás solo. Muchas personas se enfrentan al mismo problema, sobre todo en las grandes ciudades, donde el espacio es un bien escaso y caro. Pero no te desanimes, hay soluciones para todo. Con un poco de ingenio y los productos adecuados de tiendas como Ikea, se puede aprovechar al máximo cada centímetro y crear un ambiente acogedor y práctico.

A continuación, te presentamos 12 productos de Ikea que te ayudarán a ordenar espacios pequeños, desde mesas y sillas hasta estantes y organizadores. Todos ellos tienen un diseño moderno, un precio asequible y unas medidas ajustadas a las necesidades de cada espacio. Además, son fáciles de montar y de combinar, por lo que podrás crear tu propio estilo y personalizar tu espacio.

12 productos Ikea para ordenar espacios pequeños

Ya sea en el salón, en el dormitorio, en la cocina o en el baño, estos productos te ofrecen soluciones inteligentes y versátiles para almacenar, organizar y decorar tus espacios pequeños. No te pierdas esta selección de productos de Ikea que te harán la vida más fácil y agradable.

Mesa Gräsala

La mesa Gräsala para 2 personas es una opción ideal para espacios pequeños, ya que tiene un tamaño compacto de 67x67x75 cm y un precio de 59 euros. Su diseño cuadrado y su color gris le da un toque elegante y natural, y su superficie de melamina es resistente y fácil de limpiar. La mesa Gräsala se puede combinar con las sillas del mismo nombre, o con otras sillas de diferentes estilos y colores.

Silla Gräsala

La silla Gräsala es el complemento perfecto para la mesa del mismo nombre, o para cualquier otra mesa de tamaño reducido. Su precio es de 29 euros y su diseño es sencillo y cómodo, con un respaldo curvo y un asiento tapizado. Su estructura es de madera y aluminio y su funda es de poliéster, lo que le aporta calidez y durabilidad. La silla Gräsala está disponible en varios colores, como el gris o el negro.

Mesa auxiliar Olseröd

La mesa auxiliar Olseröd es una pieza versátil y funcional, que se puede usar como mesa de centro, mesa de noche o mesa de apoyo frente al sofá por ejemplo. Su precio es de 39,99 euros y su tamaño es de 40x40x45 cm. Su diseño es minimalista y moderno, con una estructura metálica de color antracita gris. La mesa auxiliar Olseröd tiene un estante inferior que se puede usar para guardar revistas o los mandos a distancia.

Mesa auxiliar Hattasen

La mesa auxiliar Hattasen es otra opción interesante para espacios pequeños, ya que tiene un tamaño de 35x35x45 cm y un precio de 19,99 euros. Su diseño es original y divertido, con una estructura de metal de color blanco y dos bandejas. Es una mesa ligera de modo que puedes llevarla donde quieras o levantarla fácilmente cuando tengas que limpiar.

Mesa auxiliar Järläsa con ruedas

La mesa auxiliar Järläsa con ruedas es una solución práctica y móvil para espacios pequeños, ya que se puede desplazar fácilmente de un lugar a otro. Su precio es de 59,99 euros y su tamaño es de 50x30x65 cm. Su diseño es industrial y urbano, con una estructura de metal de color rojos y dos estantes. La mesa auxiliar Järläsa con ruedas se puede usar como carrito de cocina, como mesa de escritorio o como mesa de sofá.

Estante Gullhult color negro

El estante Gullhult en color negro es un accesorio ideal para ordenar y decorar espacios pequeños, ya que se puede colgar en la pared y aprovechar el espacio vertical. Su precio es de 24,99 euros y su tamaño es de 30×40 cm. Su diseño como una estructura metálica es elegante, con un marco de metal de color negro y una balda de madera de abedul. Este estante se puede usar para colocar libros, plantas, fotos o velas o a a la entrada de casa para dejar las llaves.

Mueble TV Spiksmed

El mueble TV Spiksmed es una opción inteligente para espacios pequeños, ya que tiene un tamaño de 97×32 cm y un precio de 54,99 euros. Su diseño es simple y funcional, con un color gris y dos puertas correderas que ocultan el espacio de almacenamiento. El mueble TV Spiksmed se puede colocar en el salón, en el dormitorio o en el estudio, y se puede combinar con otros muebles de la misma serie.

Zapatero Ställ

El zapatero Ställ es un producto fundamental para ordenar espacios pequeños, ya que tiene una capacidad de hasta 12 pares de zapatos y un tamaño de 96x17x90 cm. Su precio es de 99,99 euros y su diseño es compacto y elegante, con un color roble y cuatro compartimentos que se abren con un sistema de bisagras. El zapatero Ställ se puede colocar en el recibidor, en el pasillo o en el armario, y se puede apilar con otros zapateros del mismo modelo.

Perchero para puerta Bärfis

El perchero para puerta Bärfis es un accesorio sencillo y útil para espacios pequeños, ya que se puede colgar en la parte trasera de cualquier puerta y aprovechar el espacio muerto. Su precio es de 19,99 euros y su diseño es moderno y colorido, con un color blanco y cinco ganchos de color roble. El perchero para puerta Bärfis se puede usar para colgar abrigos, bolsos, sombreros o bufandas.

Organizador de pared con ganchos Fagning

El organizador pared ganchos Fagning verde beige es un producto creativo y versátil para espacios pequeños, ya que se puede colgar en la pared y usar como estantería, como perchero o como panel decorativo. Su precio es de 9,99 euros y su diseño es natural y original, con un color verde beige y seis ganchos. El organizador Fagning verde beige se puede usar para colocar libros, plantas, joyas o llaves.

Cubo de basura para armario Skoläst

El cubo de basura armario con puerta Skoläst es una solución discreta y ecológica para espacios pequeños, ya que se puede colocar en la puerta del fregadero y ocultar el cubo de basura. Su precio es de 4,99 euros y su diseño es simple y limpio, con un color blanco y una capacidad de 10 litros. El cubo de basura armario con puerta Skoläst se puede usar para separar los residuos orgánicos, los envases o el papel.

Sofá cama Älvadlen

El sofá cama Älvadlen beige grisáceo es un producto imprescindible para espacios pequeños, ya que se puede transformar en una cama de tres plazas en unos segundos. Su precio es de 349 euros y su diseño es sofisticado y confortable, con un color beige grisáceo y un respaldo reclinable. El sofá cama Älvadlen beige grisáceo se puede colocar en el salón, en el dormitorio o en el despacho, y se puede complementar con cojines, mantas o alfombras.