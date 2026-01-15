Vergonzoso: un aficionado del Albacete tiró un plátano al césped en el partido ante el Real Madrid

Imagen vergonzosa la que se produjo en el tercer gol del Albacete, el tanto que eliminó al Real Madrid en Copa del Rey. Un aficionado del conjunto castellano-manchego lanzó un plátano al césped, como se puede comprobar en un vídeo publicado por el Diario AS. El plátano cayó al terreno de juego cuando todo el estadio celebraba el gol de Jefté, el tanto con el que se produjo el ya ‘albacetazo’, la eliminación del Real Madrid en octavos de Copa del Rey ante un Segunda División.

En medio de toda la euforia del equipo albaceteño, un aficionado que estaba en la tribuna principal del estadio Carlos Belmonte, detrás de los banquillos, lanzó un plátano al césped. El destinatario no se puede comprobar porque no se ve en la imagen, por lo que tampoco se puede asegurar que fuera un acto contra Vinicius, que fue pitado durante todo el encuentro e insultado antes del duelo.

Lo que está claro es que fue un acto racista, ya que lo que se lanzó fue un plátano. Una imagen vergonzosa que hacía tiempo que no se veía en un partido de fútbol y que vuelve a dejar lo peor del deporte. Nada justifica una situación así por mucha euforia que hubiera en ese momento en Albacete.

El equipo de Segunda División protagonizó una gran hazaña al eliminar por 3-2 al Real Madrid en octavos de final de Copa. Hasta tres goles marcó el equipo de categoría menor, provocando una hecatombe total en el equipo blanco. El estreno de Álvaro Arbeloa no pudo ser peor: una eliminación en Copa que deja al Real Madrid KO.

Así, el Real Madrid escribió este miércoles otra página negra de su historia en la Copa del Rey. Los madridistas tocaron fondo en su primer partido con Álvaro Arbeloa en el banquillo. La derrota contra el Albacete, que supone el primer triunfo en la historia de los manchegos contra los blancos, se suma a una lista larga de batacazos coperos de los madridistas. Toledo, Real Unión de Irún, Alcorcón, Cádiz y Alcoyano dejaron en su momento a los blancos en la cuneta. Ahora, lo ha conseguido un Albacete liderado por Jefté Betancor, que hizo un doblete en los últimos minutos para poner el 3-2 en el Carlos Belmonte.