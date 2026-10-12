Tebas se la vuelve a hacer al Real Madrid: Mestalla el sábado después del viaje a Atenas

El Real Madrid vuelve a salir perjudicado por el calendario. El equipo de José Mourinho tendrá que jugar en Mestalla el sábado 7 de noviembre después de visitar al AEK en Atenas el miércoles 4 en la Champions. Dos partidos fuera de casa, un desplazamiento largo a Grecia y un margen de recuperación que podría ser mayor si el encuentro contra el Valencia se disputase el domingo. La Liga de Javier Tebas vuelve a ponérselo difícil al conjunto blanco.

El problema va más allá de contar los días que separan ambos encuentros. El Madrid tendrá que afrontar el viaje a Atenas, disputar un partido europeo y regresar antes de preparar otra salida. Entre medias, recuperar a los futbolistas y organizar el trabajo para competir en Mestalla. Todo concentrado en un tramo de la semana en el que cada jornada adicional tiene valor para el cuerpo técnico.

Jugar el domingo permitiría disponer de 24 horas más. Un día para descansar, entrenar y evaluar el estado de los jugadores después de la Champions. Sin embargo, la programación del sábado comprime la preparación y obliga a Mourinho a gestionar dos compromisos exigentes con menos margen. El desgaste del viaje también cuenta, aunque no aparezca en el calendario junto a la hora del partido.

Mestalla añade dificultad al escenario. El Madrid deberá afrontar una visita que exige intensidad y concentración después de regresar de Grecia. Encadenar ambos desplazamientos obliga al entrenador a estudiar el reparto de minutos y decidir hasta dónde puede exigir a quienes tengan más participación en Atenas. La planificación de la Liga termina condicionando también las decisiones deportivas.

La crítica a Tebas tiene una explicación concreta: situar el encuentro el sábado resta al Madrid un día de recuperación respecto a la alternativa del domingo. En una temporada cargada de partidos, ese margen merece atención. Especialmente cuando el compromiso europeo anterior se disputa lejos de casa y obliga a añadir horas de desplazamiento al esfuerzo sobre el césped.

El Madrid tendrá que responder en el campo, pero eso no elimina el perjuicio de esta programación. Miércoles en Atenas y sábado en Valencia. Dos salidas seguidas y menos tiempo para preparar la segunda del que ofrecería jugar un día después. Otra decisión de la Liga que aprieta al conjunto blanco.