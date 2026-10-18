Real Madrid
Real Madrid – Sevilla, en directo | La última hora gratis en vivo online y el resultado del partido de la Liga en tiempo real
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid - Sevilla de la Liga
El Real Madrid y el Sevilla ofrecerán uno de los partidos más llamativos de la jornada 9 de la Liga
Alineación del Real Madrid
Ya conocemos el once que ha escogido José Mourinho y ojito porque hay alguna que otra sorpresa. Esta es la alineación oficial del Real Madrid hoy contra el Sevilla: Courtois; Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Güler, Bellingham; Diomande, Endrick y Mbappé.
A qué hora empieza el Real Madrid – Sevilla
La Liga programó este vibrante Real Madrid – Sevilla en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Es por ello que sólo queda algo más de una hora para que comience este partidazo.
Todo preparado
Estamos esperando las alineaciones del Real Madrid y del Sevilla ahora que ya sólo queda una hora y media para que ruede el balón en el Santiago Bernabéu.
El Real Madrid recibe al Sevilla en el Santiago Bernabéu y los aficionados están ansiosos por ver el balón rodar en el feudo de Chamartín. Los de José Mourinho van cuartos y los hispalenses quintos, por lo que será un duelo emocionante, pero es cierto que a esto hay que añadirle que cada vez que estos dos clubes míticos de nuestro campeonato se ven las caras suele haber de todo: goles, polémicas, piques… Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este frenético Real Madrid – Sevilla de la jornada 9 de la Liga.
Real Madrid – Sevilla, en directo
Así está la clasificación de la Liga
El Barcelona continúa liderando la clasificación de forma indiscutible con 27 puntos, teniendo pleno de victorias hasta el momento. El Atlético de Madrid, que no falló en su visita al Espanyol este sábado marcha segundo con 22 unidades y el tercero sería el Real Betis, que cayó derrotado frente al conjunto Hansi Flick ayer en un choque que estuvo marcado por la polémica. El Real Madrid es cuarto y con un triunfo en Chamartín conseguirá subir a la tercera plaza. Su rival hoy, el Sevilla, es quinto, pero con cuatro puntitos menos que los de José Mourinho, por lo que en caso de dar la sorpresa en el Santiago Bernabéu no van a poder superar a los merengues.
Primer partido sin Vinicius
Tenemos que recordar que el pasado fin de semana Vinicius fue expulsado en el partido frente al Villarreal y el pasado miércoles se anunció que le caían cuatro partidos de sanción. Ese mismo miércoles jugó contra la Roma en la Champions League, pero ya este duelo ante el Sevilla será el primero de los que se va a tener que perder. El ex del Flamengo tampoco va a poder estar en el Clásico del próximo domingo contra el Barcelona, tampoco jugará frente al Racing de Santander ni tampoco visitará Mestalla para verse las caras contra el Valencia. Eso sí, estará ante el RB Leipzig y el AEK de Atenas.
Partidazo en el Santiago Bernabéu
¡¡Muy buenas tardes y bienvenidos a todos!! Estamos con la narración en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de este emocionante Real Madrid – Sevilla que corresponde a la jornada 9 de la Liga. El Santiago Bernabéu es el escenario de uno de los encuentros más destacados no de esta fecha, sino del calendario, ya que estos dos equipos son historia del fútbol de nuestro país, por lo que el espectáculo en Concha Espina está garantizado.
Mourinho y Vinicius
El técnico luso tiene una actitud muy concreta con el brasileño, ya que le defiende públicamente, pero le exige internamente. El plan de Mourinho con Vinicius.