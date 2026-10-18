Real Madrid
Cómo va el Real Madrid – Sevilla en directo hoy: resultado, resumen, goles, estadísticas cronología y la última hora en vivo online del partido de la Liga en tiempo real (4-1)
¡FINAL!
Terminó el partido en el Santiago Bernabéu tras un disparo potente de Tchouaméni que repelió Vlachodimos. Tres puntos para el Real Madrid y MVP para Mbappé.
Min 90+3
Ataca el Real Madrid
Mueve el balón el Real Madrid, al que le gustaría marcar el quinto antes del pitido final.
Min 90
Tiempo añadido
El cuarto árbitro muestra el cartelón. Se jugarán 4 minutos más en este choque que lleva ya un buen rato decidido.
Min 85
Vuelve Militao
Mourinho gasta los cambios. Se marchan Kylian Mbappé y Fede Valverde. Entran Eder Militao y Carlos Espí.
Min 82
¡GOL DEL REAL MADRID!
¡GOOOL DEL REAL MADRID! ¡GOL DE DIOMANDE! El marfileño hizo una de sus carreras imparables y se sacó un latigazo en la frontal del área a la que era imposible llegar.
Min 80
¡GOL DEL SEVILLA!
¡GOOOL DEL SEVILLA! ¡GOL DE MANU BUENO! Fallo de Mbappé en una zona comprometida y el cuadro de Nervión recupera el balón para que Manu Bueno con un disparo al palo largo consiguiese recortar distancias.
Min 78
Se marcha Güler
Mourinho decide meter a Camavinga por Güler. Ovación por parte del Bernabéu para Arda.
Min 77
Atrapa Courtois
Otra falta lateral a favor del Sevilla que fue al área del Real Madrid, pero esta vez blocó el cuero Courtois.
Min 74
Amarilla
Cartulina amarilla para Cucurella por derribar a Ejuke. En la falta lateral el Sevilla hizo una jugada ensayada y el disparo de Manu Bueno se marchó por muy poco.
Min 72
Sustituciones en el Sevilla
Ahora son Carmona y Alfon los que entran para ocupar los puestos de Félix Correia y Juan Iglesias.
Min 70
Doble cambio de Mourinho
Entran Brahim Díaz y Bernardo Silva al terreno de juego. Se marchan Endrick y Jude Bellingham.
Min 69
Despeja Fede Valverde
Centro potente de Ejuke al segundo palo y despeja Fede Valverde. Después hubo amarilla para Juan Iglesias por una falta sobre Bellingham.
Min 65
¡Courtois!
Otra gran intervención de Courtois para despejar de puños un buen disparo de Fofana.
Min 63
¡GOL DEL REAL MADRID!
¡GOOOL DEL REAL MADRID! ¡GOL DE KYLIAN MBAPPÉ! El francés ejecutó el penalti y optó por lanzarlo a lo Panenka. Vlachodimos se fue al suelo y el cuero entró por el centro de la portería.
Min 61
¡Penalti para el Real Madrid!
Gran acción de Diomande y pase en profundidad para Mbappé, que gana la partida a Castrín y va al suelo. No lo duda Busquets Ferrer para pitar penalti.
Min 59
Ocasión para Félix Correia
Centro de Ejuke y disparo peligroso de Félix Correia que acaba en córner. En el saque de esquina despejó el Real Madrid en el primer palo.
Min 56
Falló Diomande
Ocasión clarísima para el futbolista del Real Madrid, que volvió a superar a todos en velocidad, pero su disparo fue muy cruzado. Luis García Plaza aprovechó para hacer dos cambios. Stassin y Bueno entran por Ure y Peque.
Min 55
¡A las nubes!
Gran acción de Ejuke, que se metió en el área del Real Madrid, pero su disparo se le marchó por encima del larguero. Gran ocasión para el Sevilla.
Min 52
Endrick pide penalti
Pase de Diomande al brasileño, que intentó un sombrerito dentro del área, pero perdió el cuero. Se fue al suelo pidiendo penalti por un leve toque de Castrón en su cara.
Min 49
Primeros minutos
El Real Madrid parece que ha salido bastante bien al segundo tiempo por lo que se ha visto en los primeros compases.
¡Comienza el segundo tiempo!
Arrancó el segundo acto en el Bernabéu. Sacó de centro el Real Madrid. El Sevilla hizo un cambio: entró Ejuke por Vargas.
Sólo golazos
El Real Madrid va ganando 2-0 al Sevilla y los dos tantos de los de Mourinho fueron de bellísima factura. Los golazos de Arda Güler y Kylian Mbappé.
Las protestas
Nada más empezar el partido, los aficionados del Real Madrid mostraron su malestar con la situación de la Liga y de todo lo que rodea al CTA. «No es fútbol, es Tebas y Negreira», rezaba la pancarta que sacaron.
¡Descanso!
Termina el primer tiempo en el Santiago Bernabéu. Gran partido hasta el momento. El Real Madrid va ganando 2-0 al Sevilla.
Min 45+3
Chilena de Endrick
Saque de esquina que botó Arda Güler y tras un despeje del Sevilla llegó una chileta de Endrick que mandó al segundo anfiteatro.
Min 45+2
¡Paradón de Courtois!
Vaya ocasión acaba de tener el Sevilla con un disparo muy ajustado de Agoumé, pero se topó con una soberbia estirada de Thibaut.
Min 45
Tiempo añadido
Se jugarán 4 minutos más en este primer tiempo.
Min 44
El descanso
Ya está a la vuelta de la esquina el intermedio, aunque se darán varios minutos de alargue. Gana el Real Madrid 2-0 al Sevilla.
Min 41
Córner sin peligro
Saque de esquina para los de Luis García Plaza. Lo sacaron en corto y el centro final de Vargas lo despejó del área Jude Bellingham.
Min 37
¡GOL DEL REAL MADRID!
¡GOOOL DEL REAL MADRID! ¡GOL DE KYLIAN MBAPPÉ! Otro golazo más de los merengues, esta vez lleva la firma del de Bondy. Se la dio Bellingham de tacón, superó a un rival con un giro y regateó a Vlachodimos para sólo empujar al fondo de la red el cuero.
Min 36
Insiste el Real Madrid
Los de Mourinho van por delante en el marcador, pero insisten en conseguir el segundo y están rondando la portería del Sevilla estos minutos.
Min 33
¡La tuvo Mbappé!
Vaya ocasión acaba de tener Mbappé, que se fue entre dos jugadores del Sevilla, pero en su mano a mano cruzó el cuero y Vlachodimos metió un pie providencial para evitar el tanto.
Min 30
¡GOL DEL REAL MADRID!
¡GOOOL DEL REAL MADRID! ¡GOL DE ARDA GÜLER! Vaya golazo acaba de marcar el turco. Pase de Diomande para Arda, que dispara de primeras desde la esquina del área para mandar la bola a la escuadra.
Min 28
Cómo va el Real Madrid – Sevilla
Estamos a punto de llegar a la primera media hora de partido y el marcador sigue señalando 0-0 en el Real Madrid – Sevilla.
Min 23
Se monta la tangana
Disparo de Diomande que se estrella directamente en el lateral de la red. Previamente hubo un encontronazo entre Arda Güler y Peque. El hispalense agarraba al turco y el otomano se lo quitó de encima con un movimiento bastante polémico. Huijsen se acercó y levantó al sevillista del suelo. Se montó el rifirrafe y por ahora hay amarilla para Dean Huijsen y para Félix Correia.
Min 21
Disparo de Endrick
El delantero brasileño se la jugó con un lanzamiento desde fuera del área, pero que le salió centrado y lo detuvo Vlachodimos sin grandes complicaciones.
Min 17
¡Mbappé lo evitó!
Vaya zurriagazo se sacó Fede Valverde desde fuera del área. Parecía que iba a gol, pero fue tan potente el disparo que Mbappé no pudo quitarse de en medio y se llevó un balonazo, además de evitar el gol del uruguayo.
Min 16
¡La tuvo el Sevilla!
Llegada del conjunto sevillano que finalizó Vargas con un disparo que se fue a escasos centímetros de la portería del Real Madrid.
Min 12
Vlachodimos
Pase de Diomande al hueco buscando a Bellingham, pero fue muy largo y atrapó el cuero el portero del Sevilla.
Min 9
Despeja Konaté
Centro de Félix Correia que despeja sin problemas Konaté. La acción acabó en falta sobre Endrick, que había bajado a defender el ataque hispalense.
Min 7
Al lateral de la red
Disparo de Diomande, pero se resbaló y pegó mordido al balón, por lo que el esférico fue directo al lateral de la red. Tenía poco ángulo el extremo madridista.
Min 4
¡Fuera!
Disparo muy forzado de Kylian Mbappé desde la frontal del área y el resultado es que el cuero se va fuera por bastante.
Min 3
Courtois
Centro del Sevilla que remata Ure como puede pugnando con Huijsen y el cuero llega muy manso a los guantes de Courtois.
Min 1
«Tebas vete ya»
Canta el Santiago Bernabéu al unísono contra el presidente de la Liga.
¡Comienza el Real Madrid – Sevilla!
¡Arranca el partidazo en el Santiago Bernabéu! Sacó de centro el conjunto de Nervión.
«Nunca te rindas»
Los futbolistas de ambos equipos saltaron al terreno de juego con camisetas con este lema para apoyar a la lucha contra el cáncer de mama.
¡5 minutos!
Ahora si que no queda nada para que arranque el partidazo en el Santiago Bernabéu. En breves momentos saltarán al verde los futbolistas del Real Madrid y del Sevilla.
La previa
Queda algo menos de un cuarto de hora para que empiece este partidazo en el Santiago Bernabéu y aprovechamos para dejarles la mejor previa del Real Madrid – Sevilla.
Jude Bellingham
Sin duda, una de las estrellas del Real Madrid es el futbolista inglés, que ha cumplido 150 partidos con la elástica merengue. Las palabras de Jude Bellingham.
Más de Mourinho
El entrenador del Real Madrid también tuvo que responder en sala de prensa a las declaraciones del presidente de la Liga. Esto dice Mourinho sobre Javier Tebas.
El árbitro del Real Madrid – Sevilla
El CTA designó a Mateo Busquets Ferrer para que imparta justicia en el Real Madrid – Sevilla. Cuadra Fernández, en el VAR.
José Mourinho
El entrenador portugués atendió a los medios en la rueda de prensa previa a este partidazo y le cuestionaron por Vinicius y la cantidad de críticas que recibe. Esto ha respondido Mourinho.
Alineación del Sevilla
Tenemos los elegidos por el cuadro hispalense para intentar dar la sorpresa en el Santiago Bernabéu. Esta es la alineación oficial del Sevilla contra el Real Madrid hoy: Vlachodimos; Iglesias, Castrín, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Fofana; Vargas, Félix Correia, Peque y Robbie Ure.
Endrick
El delantero brasileño estaba teniendo muy pocos minutos en este arranque de temporada, pero su papel ante la Roma y la ausencia de Vinicius le ha abierto las puertas al once. Endrick se gana a Mourinho.
Dónde ver por TV el partido del Real Madrid
El Real Madrid – Sevilla se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar la Liga, que es de pago. En DIARIO MADRIDISTA y en OKDIARIO te ofreceremos gratis en vivo online y en streaming la narración de este choque de la novena jornada del campeonato.
Mourinho y Vinicius
El técnico luso tiene una actitud muy concreta con el brasileño, ya que le defiende públicamente, pero le exige internamente. El plan de Mourinho con Vinicius.
Alineación del Real Madrid
Ya conocemos el once que ha escogido José Mourinho y ojito porque hay alguna que otra sorpresa. Esta es la alineación oficial del Real Madrid hoy contra el Sevilla: Courtois; Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Güler, Bellingham; Diomande, Endrick y Mbappé.
A qué hora empieza el Real Madrid – Sevilla
La Liga programó este vibrante Real Madrid – Sevilla en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Es por ello que sólo queda algo más de una hora para que comience este partidazo.
Todo preparado
Estamos esperando las alineaciones del Real Madrid y del Sevilla ahora que ya sólo queda una hora y media para que ruede el balón en el Santiago Bernabéu.
El Real Madrid recibe al Sevilla en el Santiago Bernabéu y los aficionados están ansiosos por ver el balón rodar en el feudo de Chamartín. Los de José Mourinho van cuartos y los hispalenses quintos, por lo que será un duelo emocionante, pero es cierto que a esto hay que añadirle que cada vez que estos dos clubes míticos de nuestro campeonato se ven las caras suele haber de todo: goles, polémicas, piques… Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este frenético Real Madrid – Sevilla de la jornada 9 de la Liga.
Real Madrid – Sevilla, en directo
Así está la clasificación de la Liga
El Barcelona continúa liderando la clasificación de forma indiscutible con 27 puntos, teniendo pleno de victorias hasta el momento. El Atlético de Madrid, que no falló en su visita al Espanyol este sábado marcha segundo con 22 unidades y el tercero sería el Real Betis, que cayó derrotado frente al conjunto Hansi Flick ayer en un choque que estuvo marcado por la polémica. El Real Madrid es cuarto y con un triunfo en Chamartín conseguirá subir a la tercera plaza. Su rival hoy, el Sevilla, es quinto, pero con cuatro puntitos menos que los de José Mourinho, por lo que en caso de dar la sorpresa en el Santiago Bernabéu no van a poder superar a los merengues.
Primer partido sin Vinicius
Tenemos que recordar que el pasado fin de semana Vinicius fue expulsado en el partido frente al Villarreal y el pasado miércoles se anunció que le caían cuatro partidos de sanción. Ese mismo miércoles jugó contra la Roma en la Champions League, pero ya este duelo ante el Sevilla será el primero de los que se va a tener que perder. El ex del Flamengo tampoco va a poder estar en el Clásico del próximo domingo contra el Barcelona, tampoco jugará frente al Racing de Santander ni tampoco visitará Mestalla para verse las caras contra el Valencia. Eso sí, estará ante el RB Leipzig y el AEK de Atenas.
Partidazo en el Santiago Bernabéu
¡¡Muy buenas tardes y bienvenidos a todos!! Estamos con la narración en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de este emocionante Real Madrid – Sevilla que corresponde a la jornada 9 de la Liga. El Santiago Bernabéu es el escenario de uno de los encuentros más destacados no de esta fecha, sino del calendario, ya que estos dos equipos son historia del fútbol de nuestro país, por lo que el espectáculo en Concha Espina está garantizado.
La crónica
Aquí tenemos recién publicada la crónica del Real Madrid 4-1 Sevilla con el que los de José Mourinho suman tres puntos más.