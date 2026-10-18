Cómo va el Real Madrid – Sevilla en directo hoy: resultado, resumen, goles, estadísticas cronología y la última hora en vivo online del partido de la Liga en tiempo real (4-1)

El Real Madrid recibe al Sevilla en el Santiago Bernabéu y los aficionados están ansiosos por ver el balón rodar en el feudo de Chamartín. Los de José Mourinho van cuartos y los hispalenses quintos, por lo que será un duelo emocionante, pero es cierto que a esto hay que añadirle que cada vez que estos dos clubes míticos de nuestro campeonato se ven las caras suele haber de todo: goles, polémicas, piques… Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este frenético Real Madrid – Sevilla de la jornada 9 de la Liga.

Real Madrid – Sevilla, en directo

Así está la clasificación de la Liga

El Barcelona continúa liderando la clasificación de forma indiscutible con 27 puntos, teniendo pleno de victorias hasta el momento. El Atlético de Madrid, que no falló en su visita al Espanyol este sábado marcha segundo con 22 unidades y el tercero sería el Real Betis, que cayó derrotado frente al conjunto Hansi Flick ayer en un choque que estuvo marcado por la polémica. El Real Madrid es cuarto y con un triunfo en Chamartín conseguirá subir a la tercera plaza. Su rival hoy, el Sevilla, es quinto, pero con cuatro puntitos menos que los de José Mourinho, por lo que en caso de dar la sorpresa en el Santiago Bernabéu no van a poder superar a los merengues.

Primer partido sin Vinicius

Tenemos que recordar que el pasado fin de semana Vinicius fue expulsado en el partido frente al Villarreal y el pasado miércoles se anunció que le caían cuatro partidos de sanción. Ese mismo miércoles jugó contra la Roma en la Champions League, pero ya este duelo ante el Sevilla será el primero de los que se va a tener que perder. El ex del Flamengo tampoco va a poder estar en el Clásico del próximo domingo contra el Barcelona, tampoco jugará frente al Racing de Santander ni tampoco visitará Mestalla para verse las caras contra el Valencia. Eso sí, estará ante el RB Leipzig y el AEK de Atenas.

Partidazo en el Santiago Bernabéu

¡¡Muy buenas tardes y bienvenidos a todos!! Estamos con la narración en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de este emocionante Real Madrid – Sevilla que corresponde a la jornada 9 de la Liga. El Santiago Bernabéu es el escenario de uno de los encuentros más destacados no de esta fecha, sino del calendario, ya que estos dos equipos son historia del fútbol de nuestro país, por lo que el espectáculo en Concha Espina está garantizado.