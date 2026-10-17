Mourinho defiende a Vinicius: «Yo habría forzado una salida a un país donde me respetasen»

José Mourinho salió en defensa de Vinicius. El entrenador del Real Madrid explicó lo sucedido ante la Roma, adelantó que apunta a titular el miércoles y puso en valor su fortaleza para seguir en el club pese a todo lo que le rodea. «Si estuviese en su lugar, probablemente no estaría aquí. Habría forzado una salida a un país donde le respetasen», aseguró.

El portugués destacó los motivos que mantienen al brasileño en el Real Madrid. «Por madridismo y por amor al club se quedó. Cree que las cosas pueden mejorar y continúa con esa sonrisa. No hay nada ni nadie que se la pueda quitar», afirmó. Además, reconoció que tendría «muchísimas dudas» de contar con su fuerza para continuar «con todas las ofertas que tenía».

Mourinho describió a Vinicius como «un chico espectacular» y «un foco de alegría» dentro del vestuario. También reveló que habla a solas con él todos los días, aunque prefirió mantener en privado sus consejos.

Sobre su actuación en Roma, señaló a Gasperini como el principal responsable de sus dificultades porque atacó constantemente por su banda. Lo que más le molestó fue la naturaleza del segundo gol, cuando consideraba que el encuentro estaba equilibrado.

«No debió hacer lo que hizo, pero ya está, no pasa nada. Yo hice cinco cambios, no solo uno. El cambio es parte del fútbol», explicó. Eso sí, también le exigió más: «Vinicius tiene que trabajar más». Sin garantizarle el puesto, adelantó que piensa alinearlo de inicio el miércoles.

Por último, Mourinho ironizó sobre los cuatro partidos de sanción al delantero: «Estoy contento porque le iban a dar más». El técnico admitió que esperaba uno o dos encuentros adicionales. Una respuesta que acompañó su respaldo al brasileño, al que elogió por mantener la sonrisa y seguir comprometido con el Real Madrid.