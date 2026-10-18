Militao vuelve a jugar con el Real Madrid ¡180 días después!

¿C volvió a sentirse futbolista frente al Sevilla. El brasileño saltó al terreno de juego en el minuto 85 sustituyendo a Valverde y puso fin a una espera de 180 días sin jugar un partido oficial. Su última aparición con el Real Madrid se remontaba al 21 de abril, contra el Alavés. Casi seis meses después, el central volvió a vestirse de corto para competir y dio el paso que llevaba tanto tiempo persiguiendo: dejar atrás la recuperación y volver a ayudar a sus compañeros sobre el césped.

El camino comenzó con una rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda, una lesión que le obligó a pasar por el quirófano el 28 de abril. Desde entonces, Militao afrontó un largo proceso de rehabilitación, aumentando progresivamente las cargas hasta poder completar los entrenamientos con el grupo. Fueron meses de trabajo para recuperar las condiciones necesarias antes de regresar a una convocatoria y ponerse a disposición de Mourinho.

Contra el Sevilla llegó la recompensa a esa espera. Más allá de los minutos, el brasileño necesitaba volver a experimentar las sensaciones de un encuentro oficial: medirse a un delantero, disputar un balón y sentirse otra vez parte del equipo desde dentro del campo. Su regreso permite a Mourinho recuperar una alternativa para el centro de la defensa, aunque ahora toca ganar ritmo competitivo de manera progresiva. Para Militao, la noche dejó una primera victoria personal: después de 180 días, volvió a jugar.