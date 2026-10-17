Mourinho: «Las palabras de Tebas sólo tienen disculpas si es un caso clínico»

José Mourinho atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta en el estadio Santiago Bernabéu a Real Madrid y Sevilla. El luso habló ante los periodistas en el día después de las declaraciones de Javier Tebas, presidente de la Liga, que comparó al club blanco con las técnicas nazis.

«Estamos cansados, pero mañana estaremos bien. Tenemos muy buenas opciones si hacemos cambios. El Sevilla está muy bien y Luis García está haciendo un gran trabajo. Es un partido difícil, pero queremos ganar», comenzó.

Preguntado por lo que les pide a sus centrocampistas, Mourinho fue contundente: «Que sean centrocampistas. Uno que solo defiende es un centrocampista limitado y uno que solo ataca es mejor que no juegue en el centro del campo. Es una posición muy difícil. Tienen que tener muchas cualidades. Es muy difícil ser un buen centrocampista».

Uno de los momentos más duros de su comparecencia llegó cuando respondió a las palabras de Javier Tebas. «No quiero hablar de esto. Hay límites y límites. Solo tiene disculpa si es un caso clínico; si no, no hay disculpa. No quiero entrar por ahí. El madridismo entiende a qué se enfrenta. Por el prestigio que tiene la Liga en el extranjero y por ser los actuales campeones del mundo, es mejor que intentemos quedarnos con ello aquí y que no salga fuera», afirmó.

El técnico también reivindicó el trabajo que hay detrás de la evolución de Arda Güler: «Él trabaja. Me parece que a vosotros os cuesta mucho dar mérito o crédito al trabajo. Parece que las cosas más negativas tienen propietario y las positivas son consecuencia de la suerte. Arda es un jugador con mucho talento. Todavía no es, y por suerte, un producto acabado. Tiene condiciones para jugar en diferentes posiciones. Estoy muy contento».

Vinicius protagonizó buena parte de la rueda de prensa. Mourinho explicó las dificultades que tuvo el brasileño contra la Roma y señaló el planteamiento de Gasperini como un factor determinante: «Vinicius tuvo un partido muy difícil. Para mí, el principal culpable fue Gasperini, porque atacó siempre por su banda. Fue muy difícil para mí, como entrenador, hacer cambios. En el segundo tiempo, la Roma cambió y lo que me molestó fue la naturaleza del segundo gol, cuando el partido estaba equilibrado y sin ningún problema para nosotros».

El portugués también se refirió a la reacción del delantero y adelantó sus planes para el próximo miércoles: «No debió hacer lo que hizo, pero ya está, no pasa nada. Yo hice cinco cambios, no solo uno. El cambio es parte del fútbol. Vinicius tiene que trabajar más y, sin prometer nada, porque no me gusta prometer, pienso que el miércoles jugará de titular».

Sobre los cuatro partidos de sanción al brasileño, Mourinho recurrió a la ironía: «Estoy contento porque le iban a dar más. Pensaba que los gatos escondidos le meterían uno o dos más».

Más allá de lo deportivo, el entrenador hizo una encendida defensa de Vinicius y de su capacidad para convivir con la presión: «Es un chico espectacular y es fácil tener una buena relación con él. Paso minutos a solas con él todos los días. Le doy un valor tremendo porque siempre consigue vivir y sobrevivir con una sonrisa. Si estuviese en su lugar, probablemente no estaría aquí. Habría forzado una salida a un país donde le respetasen, pero por madridismo y por amor al club se quedó. Cree que las cosas pueden mejorar y continúa con esa sonrisa. No hay nada ni nadie que se la pueda quitar».

Preguntado por los consejos que le da, prefirió mantener la privacidad de sus conversaciones: «Son conversaciones privadas. Cuando renovó, firmó que el Madrid es su casa, con la ilusión de seguir haciendo historia y ganando títulos. Se lleva bien con todos en el vestuario, es un foco de alegría. Yo tengo muchísimas dudas de tener su fuerza para seguir aquí con todas las ofertas que tenía».

Mourinho también se extendió sobre la competencia en la plantilla y la dificultad de repartir las titularidades. Antes, reivindicó el juego del equipo y el mérito de quienes cambiaron el encuentro contra la Roma: «Creo que hay veces que nos cuesta dar mérito a quien hace las cosas bien. Machacáis cuando las cosas se hacen mal. Es mérito del chico, que reventó con todo. Los tres goles de córner y cómo se consiguen esos córners. En diez minutos tuvimos unos siete porque hubo una avalancha de fútbol».

«Hay mucha gente que merece jugar. Hay más de once, hay quince o dieciséis. Lunin merece jugar y no estoy de broma. Un chico que trabaja como él cada día, con el mejor portero del mundo, y mantiene una actitud positiva, pero no juega. Yo no puedo poner a los dos. Con los jugadores de campo pasa lo mismo», continuó.

El técnico enumeró varios ejemplos para explicar sus dificultades al elegir: «Estaremos todos de acuerdo en que los cinco jugadores que entraron y cambiaron el partido merecen jugar mañana, pero ¿los otros no? ¿Diomande no merece jugar? ¿Cucurella no merece jugar? ¿Valverde no merece jugar? ¿Mbappé no merece jugar? Es una parte difícil del trabajo de un entrenador. Compañeros míos que entrenan a equipos con menos recursos dirán que tengo suerte. Es una suerte y una mala suerte tener periodistas como vosotros, que lo hacéis más complicado».

En cuanto al estado de la plantilla, confirmó el regreso de Militao a la convocatoria y descartó que haya solicitado incorporaciones: «Mañana estará Militao convocado. Lo fácil es que no tengo que hacer convocatoria. Yo no pido fichajes, estoy contento. La gente está mejorando, sobre todo si tenemos tiempo y paz. Tengo que hacerlos evolucionar. No tengo cara para pedir jugadores. Me gustan las plantillas cortas. Para que entre alguien, tendría que salir otro. Si la dirección se plantea algo, lo evaluaremos, pero yo no tengo la iniciativa de pedir jugadores. No quiero jugadores».

Por último, Mourinho volvió al debate sobre el centro del campo y defendió su independencia para tomar decisiones: «Estoy aquí para hacer lo que pienso que es mejor para el equipo. Ya llegará el día en que la inteligencia artificial haga los equipos, pero hasta hoy todavía no. Los entrenadores somos los que tomamos las decisiones».

«Un entrenador cabezón, que no está abierto a mejorar, es un entrenador limitado. No hablo de críticas u opiniones. Del mismo modo, un entrenador abierto a encuestas no es entrenador. Yo no soy cabezón y estoy abierto a la opinión de mi cuerpo técnico. Puedo cambiar el centro del campo, pero por mi análisis de la situación y porque quiero mejorar. Puedo ir en direcciones diferentes, teniendo en cuenta que un partido dura noventa minutos y tiene muchos matices. Los cinco cambios son muy importantes a nivel estratégico», concluyó.