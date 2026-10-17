Busquets Ferrer volverá a pitar al Real Madrid con el ‘retirado’ Cuadra Fernández en el VAR

Mateo Busquets Ferrer será el árbitro del Real Madrid – Sevilla, partido que se juega este domingo, a las 21:00 horas, en el estadio Santiago Bernabéu. El colegiado balear pitará por novena vez en su historial al club blanco, segunda esta temporada. En el VAR estará Cuadra Fernández, un colegiado madrileño adscrito al colegio balear que ya sólo tiene funciones de VAR tras ser fulminado por el VAR la pasada campaña.

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha confirmado la designación de Busquets Ferrer para este encuentro de la 9ª jornada de Liga. El colegiado balear ya pitó al Real Madrid esta temporada, en el que fue el encuentro de la primera jornada (aunque realmente en la práctica fue el segundo partido), en un duelo ante la Real Sociedad.

El Real Madrid jamás ha perdido con Busquets Ferrer como árbitro. En los ocho duelos hasta ahora arbitrados, el equipo blanco ganó seis partidos y empató dos (uno de ellos un derbi en el Metropolitano en septiembre de 2024). Ahora, en este encuentro ante el Sevilla, Busquets Ferrer volverá a pitar al Real Madrid.

En el VAR estará Cuadra Fernández. Su caso siempre es curioso. Este colegiado es madrileño, pero está adscrito al colegio balear. De ahí que haya podido siempre pitar a los equipos madrileños, entre ellos el Real Madrid. Ahora lo hará desde el VAR, ya que Cuadra Fernández fue fulminado por el CTA la pasada temporada.

Este colegiado ahora ya sólo tiene funciones de videoarbitraje tras el informe arbitral de la temporada pasada, en el que se descendió a Cuadra Fernández. Realmente no fue un descenso porque no pita en Segunda División. Además, se da la circunstancia de que el CTA da a Cuadra la responsabilidad del VAR del Real Madrid – Sevilla cuando 24 horas antes, este sábado, es el responsable también del VAR de un partido de Segunda, el duelo entre el Sporting de Gijón y el Albacete.