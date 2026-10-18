Real Madrid – Sevilla: ganar entre el ruido

El Real Madrid vuelve a casa con muchas cosas dentro. La alegría de Roma, las dudas que precedieron a la remontada, el enfado por lo que sucede fuera del campo y la necesidad de ganar para seguir adelante en la Liga. Todo desemboca en el Santiago Bernabéu, donde el equipo de José Mourinho recibe al Sevilla en una noche que exige fútbol y personalidad. La grada tiene motivos para levantar la voz. Los jugadores, una oportunidad para convertir ese respaldo en tres puntos.

Todavía permanece en la memoria el cabezazo de Rüdiger. También los goles de Carlos Espí y Endrick, la carrera hacia una celebración que parecía imposible y esa sensación de haber vivido otra de esas noches que acompañan al madridismo durante mucho tiempo. El Madrid perdía 1-3 en el Olímpico y acabó ganando 3-4. Se levantó cuando apenas quedaba margen y encontró respuestas en los futbolistas que entraron desde el banquillo.

Esa felicidad viaja ahora al Bernabéu. Pero el Sevilla obliga a empezar de nuevo. La Liga exige continuidad y el Madrid necesita una victoria que dé valor a lo conseguido en Europa y le permita afrontar con confianza lo que viene.

La fe de Roma necesita continuidad

Mourinho sabe que una remontada puede cambiar el ánimo de un vestuario. Los jugadores se reconocen en el esfuerzo compartido, los suplentes sienten que cuentan y quienes han tenido una mala noche encuentran compañeros dispuestos a sostenerlos. En Roma hubo algo de todo eso. El Madrid ganó desde la insistencia y desde la aportación de quienes se negaron a aceptar que el encuentro estaba perdido.

También hubo problemas que conviene atender. El equipo volvió a pasar por momentos difíciles y necesitó una reacción extraordinaria para corregir el rumbo. Frente al Sevilla buscará mandar antes, circular con más claridad y encontrar una estructura que le permita atacar sin quedar expuesto.

El propio Mourinho ha dejado abierta la puerta a modificar el centro del campo. Tiene alternativas y futbolistas que han reclamado sitio con su rendimiento. Ahora le corresponde elegir y conseguir que el impulso del miércoles se traduzca en un equipo más reconocible desde el inicio.

Camavinga y Arda apuntan al once

Los cambios pueden empezar en la sala de máquinas. Camavinga apunta a formar junto a Valverde, una pareja con recorrido y capacidad para recuperar, conducir y sostener los ataques. Por delante, Bellingham tendría libertad para acercarse al área y conectar con Mbappé, mientras Arda Güler partiría desde la derecha y Diomande ocuparía el otro costado.

La presencia del turco ofrecería un apoyo para elaborar las jugadas, encontrar pases entre líneas y dar continuidad a la posesión. Mourinho ha defendido su talento y el trabajo que hay detrás de su evolución. El encuentro aparece como una ocasión para que asuma protagonismo en un ataque obligado a reorganizarse.

En defensa, la principal duda estaría en el lateral izquierdo, donde Carreras y Cucurella se disputan el puesto. Huijsen y Konaté apuntan al centro de la zaga, con Trent en la derecha y Courtois bajo los palos. La intención será acompañar la amenaza ofensiva con un equilibrio que evite otra noche de sobresaltos.

Una noche sin Vinicius

La ausencia de Vinicius marcará el encuentro. El brasileño comienza a cumplir sus cuatro partidos de sanción y deja al Madrid sin uno de sus principales argumentos para desbordar y romper defensas. Su baja exige soluciones colectivas y más responsabilidad para quienes estarán sobre el césped.

Llega después de una semana complicada. En Roma tuvo dificultades, fue sustituido y vio desde el banquillo cómo sus compañeros cambiaban el partido. Mourinho le ha pedido más trabajo, pero también le ha ofrecido un respaldo público contundente. Ha hablado de su alegría dentro del vestuario, de su compromiso con el club y de la fortaleza que necesita para convivir con todo lo que le rodea.

Ante el Sevilla, Mbappé será la referencia. El francés necesitará que el equipo le encuentre y que los jugadores que actúen por detrás se acerquen para combinar. Bellingham, Arda y Diomande tendrán espacio para asumir ese peso.

El Bernabéu también juega

El reencuentro con la afición llega en plena tensión institucional. Las palabras de Javier Tebas y el comunicado del Real Madrid exigiendo su dimisión han elevado la temperatura de una semana cargada. Ese malestar acompañará la previa y se hará sentir en las gradas.

El reto consiste en aprovechar el apoyo sin perder la concentración. Cada duelo y cada decisión pueden encontrar una respuesta intensa del estadio. Los futbolistas deberán mantener la atención en el juego, administrar las emociones y evitar que la precipitación les aleje del partido que necesitan hacer.

Entre tanto ruido también aparece una buena noticia: Militao vuelve a la convocatoria. No será titular, pero su regreso tiene un valor especial después de tantos meses de recuperación. Volver a prepararse junto a sus compañeros para un encuentro supone otro paso para un jugador que lleva demasiado tiempo esperando este momento.

El Sevilla tiene su propia historia

Enfrente estará un Sevilla que viaja con necesidades y orgullo. El equipo de Luis García viene de empatar 3-3 contra el Levante, un resultado que refleja su capacidad para hacer daño y los desajustes defensivos que debe corregir. Sabe que el Bernabéu le exigirá mucho, pero también que encontrará opciones si consigue aprovechar las pérdidas y la ansiedad del Madrid.

El conjunto sevillista buscará sobrevivir al empuje inicial y hacer crecer sus posibilidades con el paso de los minutos. Para los de Mourinho será importante atacar con paciencia, elegir bien y no convertir cada jugada en una urgencia.

El Madrid vuelve a casa con el ánimo levantado por Roma y la obligación de responder en la Liga. Tiene cambios por hacer, una ausencia importante y una grada dispuesta a acompañarlo. La noche puede empezar con el recuerdo de Rüdiger suspendido en el aire. Para terminarla con otra alegría habrá que construir una victoria nueva.

Real Madrid – Sevilla: posibles onces