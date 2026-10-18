La súper protesta del Bernabéu contra el fútbol español: «No es fútbol, es Tebas y Negreira»

El Santiago Bernabéu alzó la voz desde el primer minuto del encuentro entre el Real Madrid y el Sevilla. El fondo sur convirtió el arranque del partido en una protesta contra Javier Tebas, el arbitraje y una situación que mantiene encendido al madridismo después de las últimas polémicas y que duró cinco minutos. El enfado acumulado encontró una respuesta en la grada, tanto en los cánticos como en una pancarta que reformuló el conocido eslogan de la Liga.

«No es fútbol, es Tebas y Negreira», se podía leer detrás de una de las porterías. Un mensaje que acompañó a los gritos de «¡Tebas, vete ya!» y «¡Las manos de Tebas, fuera del Madrid!». También se escucharon «¡Sigue pitando, Negreira sigue pitando!» y «»Laporta sigue pagando, Laporta sigue pagando!». Las consignas reflejaron el clima de indignación con el que una parte de la afición recibió al equipo de Mourinho.

El encuentro ante el Sevilla llegó con las heridas abiertas por lo sucedido frente al Atlético y al Villarreal. En el Real Madrid existe un profundo malestar por el criterio arbitral y por la diferencia de trato que consideran que sufren sus futbolistas. La entrada sobre Valverde en el derbi y la posterior expulsión de Vinicius frente al conjunto castellonense concentran buena parte de esas quejas.

En el vestuario blanco cuesta entender la distinta respuesta ante unas acciones y otras. A ello se añade el enfado por el trato recibido durante el partido contra el Villarreal, una noche de máxima tensión que terminó con protestas y expulsiones.

Las palabras de Tebas elevaron todavía más la temperatura. El presidente de la Liga comparó los métodos de comunicación del Real Madrid y su televisión con mecanismos propagandísticos utilizados por Goebbels, ministro de Propaganda del régimen nazi. El club respondió exigiendo su dimisión inmediata por la gravedad de esa comparación. efe.com

Lejos de rectificar, Tebas defendió después su referencia alegando que esas técnicas se estudian en las facultades de Periodismo y Comunicación. Una explicación que mantiene abierto el enfrentamiento. europapress.es

Con ese escenario, el fondo sur trasladó al estadio una protesta que ya desborda las decisiones de un partido concreto. El balón comenzó a rodar contra el Sevilla, pero el mensaje de la grada quedó fijado desde el inicio: el malestar madridista también tiene señalado al presidente de la Liga.