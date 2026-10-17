Real Madrid – Sevilla: cuándo se juega, a qué hora empieza y dónde ver en directo por TV y en vivo online el partido de la Liga

Consulta cuándo es, el horario y el canal de televisión para ver en directo el Real Madrid - Sevilla de la Liga El Santiago Bernabéu acoge este partidazo de la jornada 7 de la Liga Real Madrid - Sevilla

El Real Madrid y el Sevilla están listos para ofrecer uno de los partidos más destacados del fútbol de nuestro país, ya que cada año es uno de los choques que está marcado en rojo en el calendario. Y es que cuando ambos conjuntos se ven las caras siempre saltan las chipas, hay goles y está cargado de polémicas, por lo que este curso no va a ser diferente con este duelo en el Santiago Bernabéu. Te contamos la fecha, a qué hora empieza y el canal de televisión para ver en directo este partidazo de la jornada 9 de la Liga.

Real Madrid – Sevilla de la Liga: a qué hora empieza el partido

El Real Madrid recibe al Sevilla en Concha Espina para disputar el partido que corresponde a la jornada 9 de la Liga. Los pupilos de José Mourinho llegan con la moral por las nubes tras haber firmado una remontada épica frente a la Roma en la Champions League hace unos días. Delante estará el cuadro hispalense, que ha firmado un buen inicio de campaña, ya que arranca esta fecha en puestos europeos. El organismo presidido por Javier Tebas ha programado este encuentro entre dos clásicos de nuestro país para este domingo 18 de octubre, teniendo que comenzar el partido en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias, en el Santiago Bernabéu.

Dónde ver en directo gratis el Real Madrid – Sevillade la Liga: canal de TV y cómo ver online

Dazn y Movistar+ son los dos operadores que tienen en su propiedad los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país los diferentes choques que se jueguen en el campeonato liguero español. El Real Madrid – Sevilla correspondiente a la jornada 9 de la Liga se podrá ver por televisión en directo a través del canal Movistar la Liga, el cual es de pago, así que no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV. Los clientes de este medio de comunicación que tengan contratado el paquete de fútbol podrán descargarse la aplicación en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs y ver así en streaming y en vivo online todo lo que ocurra en el Santiago Bernabéu.

Por otro lado, en la web de DIARIO MADRIDISTA te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que suceda en la previa de este partidazo de la jornada 9 de la Liga. Vamos a narrar en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – Sevilla desde una hora antes de que ruede el balón en el Santiago Bernabéu y cuando se escuche el pitido final compartiremos con nuestros lectores la crónica y las reacciones relevantes que se produzcan en Chamartín.

Dónde escuchar por radio en directo el Real Madrid – Sevilla

Además, hay que recordar que los aficionados del cuadro merengue e hinchas del club hispalense que tengan cosas que hacer y no puedan ver por televisión en directo ni en vivo online ni en streaming este choque de la jornada 9 de la Liga podrán escuchar gratis por la radio todo lo que suceda en el Santiago Bernabéu. Emisoras como Cope, Radio Marca, Onda Cero, RNE o la Ser conectarán con el Real Madrid – Sevilla para narrar el minuto a minuto de este duelo entre dos históricos de nuestro campeonato.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Real Madrid – Sevilla?

El Santiago Bernabéu, situado en el distrito capitalino de Chamartín, será el estadio donde se jugará este choque que cayó en la jornada 9 de la Liga Real Madrid – Sevilla. Este recinto deportivo, que ha acogido multitud de eventos de todo tipo, se inauguró en 1947 y tiene un aforo para recibir a 83.000 espectadores, esperándose una gran entrada este domingo para animar a los suyos a lograr la victoria en este duelo tan importante.

El Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol ha designado al árbitro Mateo Busquets Ferrer para que imparta justicia en el Real Madrid – Sevilla que corresponde a la jornada 9 de la Liga. A los mandos del VAR se encontrará Guillermo Cuadra Fernández, que tendrá que revisar todas las jugadas polémicas que se produzcan para, en el caso de ser necesario, avisar a su compañero y aconsejarle que vaya a analizar las imágenes a la pantalla que se encontrará entre los dos banquillos del Santiago Bernabéu.