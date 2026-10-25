Quién es Illia Voloshyn, el portero que huyó de la guerra en Ucrania y llega al Clásico con el Real Madrid

Illia Voloshyn tuvo que dejar su casa mucho antes de estar preparado para hacerlo. En 2022, con 15 años, salió de Ucrania huyendo de la guerra. Su madre se quedó allí. Él llegó a España con la ayuda de un compatriota, sin conocer el idioma y con una vida por empezar de nuevo. El fútbol, que ya practicaba en su país, le permitió encontrar una rutina en medio de aquel cambio. Cuatro años después, su nombre aparece en la convocatoria del Real Madrid para un Clásico.

El primer refugio fue Novelda. Allí encontró acogida y una portería en la que seguir formándose. Era un adolescente lejos de su familia que necesitaba adaptarse a otro país mientras intentaba mantener su camino deportivo. Entrenó, compitió y empezó a llamar la atención. Su tutor contactó con Roman Zozulya, entonces vinculado al Rayo Majadahonda, y aquella gestión le abrió la posibilidad de hacer una prueba en el club madrileño.

El paso por Majadahonda fue decisivo. Voloshyn encontró un escaparate más exigente y respondió con actuaciones que aceleraron el interés por su fichaje. Su altura llamaba la atención desde el primer vistazo, pero el seguimiento también puso el foco en su movilidad y en su capacidad para jugar con los pies. El Madrid vio un portero con condiciones y margen para crecer y se movió para incorporarlo a su cantera. La operación quedó cerrada a comienzos de 2024.

Desde entonces, su carrera ha avanzado por los equipos de formación de Valdebebas hasta llegar al Real Madrid C. Este domingo, el proceso gripal de Courtois le abre un hueco en la lista del primer equipo para visitar al Barcelona. Lunin asume la responsabilidad bajo los palos y Voloshyn entra en una convocatoria que tiene un significado especial para quien, hace apenas unos años, tuvo que abandonar su país.

En ese recorrido también ha habido espacio para el agradecimiento. En el verano de 2024 regresó a Novelda y visitó el campus del club que lo había recibido. Compartió un rato con los niños y con algunas de las personas que le ayudaron al llegar. El fichaje por el Madrid había cambiado su carrera, pero seguía teniendo presente dónde pudo empezar de nuevo.

Cuántos años tiene Illia Voloshyn

Illia Voloshyn tiene 19 años. Nació el 15 de enero de 2007 y llegó a la cantera del Real Madrid con 17 recién cumplidos. Su progresión le ha llevado a trabajar en distintas categorías antes de incorporarse esta temporada al Real Madrid C. La llamada para el Clásico supone otra oportunidad para acercarse a las exigencias del primer equipo.

Cuánto mide Illia Voloshyn: su altura y peso

Voloshyn mide 2,02 metros, una envergadura que le permite cubrir mucha portería y que constituye una de sus condiciones más llamativas. Es zurdo y su formación incluye el trabajo con balón que exige el puesto. Respecto al peso, existen diferencias entre las fichas publicadas: aunque algunas lo sitúan en 90 kilos, la de su agencia de representación recoge 82 kilos.

Dónde ha jugado Illia Voloshyn

El guardameta se formó en Ucrania, con paso por el DVUFK Dnipro, antes de trasladarse a España. Su recorrido continuó en el Novelda y en el Rayo Majadahonda, desde donde dio el salto al Real Madrid en 2024. En Valdebebas ha pasado por el Juvenil C, el Juvenil B y el Juvenil A hasta llegar al Real Madrid C. Su trayectoria en la cantera incluye la conquista de la UEFA Youth League de 2026. Debutó con el primer equipo en esta pretemporada.

De dónde es Illia Voloshyn

Illia Voloshyn nació en Novomoskovsk, Ucrania, cerca de Dnipro. Allí están sus orígenes y el comienzo de una historia que la guerra obligó a cambiar de rumbo. España le ofreció un lugar en el que continuar y el fútbol le fue abriendo puertas. Este domingo, ese camino le lleva hasta el banquillo del Real Madrid en un Clásico. Con 19 años y mucho por aprender, el chico que encontró acogida en Novelda tiene ante sí otra noche para recordar.