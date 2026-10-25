Por qué no juega Vinicius el Clásico Barcelona – Real Madrid

Vinicius Junior no juega el Clásico. Y no es porque José Mourinho no quiera contar con el brasileño para enfrentarse al Barcelona, sino porque está obligado a tener que seguir cumpliendo con la sanción después de su polémica expulsión hace dos semanas contra el Villarreal. Una roja directa que deja al Real Madrid sin una de sus piezas clave en la alineación oficial.

El delantero fue castigado después de agarrar del pelo a Saliba segundos antes de que marcase gol y el VAR llamó al árbitro para que le enseñase la cartulina al considerar que había sido una agresión sin balón. El Comité de Disciplina decidió que la sanción fuera de cuatro partidos que aún sigue pagando y que le salpica en el Clásico.

Cuántos partidos le quedan de sanción a Vinicius

De los cuatro partidos de sanción a Vinicius Junior, el futbolista tan solo ha estado un partido fuera del Real Madrid. Fue contra el Sevilla el pasado domingo en el Santiago Bernabéu, partido que los de Mourinho ganaron por goleada (4-1) con una actuación estelar de Diomande. Es decir, al brasileño aún le quedan por cumplir tres partidos sin jugar por su expulsión contra el Villarreal. Hay que recordar que el castigo solo se aplica en la Liga, por lo que estuvo disponible en los dos partidos de Champions contra Roma y Leipzig.

Qué más partidos se pierde Vinicius

Vinicius cumplirá su segundo partido de sanción este domingo contra el Barcelona, pero aún tendrá que quedarse sin jugar los dos próximos partidos. Por lo tanto, el carioca se perderá también el partido contra el Racing en el Sardinero del próximo domingo y el del Valencia en Mestalla el sábado 7 de noviembre.

El delantero sí podrá jugar el partido de Champions contra el AEK en Atenas el miércoles 4. Es decir, Vinicius reaparecerá después del parón de selecciones el 21 de noviembre contra el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu. Un tiempo que quiere aprovechar para ganar ritmo y regresar con la convicción de que puede volver a ganarse al conjunto blanco en una temporada complicada para él.