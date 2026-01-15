A qué hora es la rueda de prensa de Arbeloa antes del partido contra el Levante y dónde verla en directo

No hay tiempo para las lamentaciones. El calendario aprieta y el Real Madrid recibe este sábado al Levante a las 14:00 horas en el Santiago Bernabéu en el partido correspondiente a la jornada 20 de la Liga. Álvaro Arbeloa atenderá a los medios este viernes en la previa del encuentro, después del batacazo en la Copa del Rey tras caer eliminado contra el Albacete.

Los blancos quieren no pueden permitirse otro tropiezo en la Liga si no quieren que se les escape el Barcelona. Cuatro puntos separan a ambos equipos en la tabla, los mismos que hay entre el segundo, Real Madrid, y el tercero, Villarreal –con un partido menos–. Los pupilos de Arbeloa vuelven al Santiago Bernabéu con una afición enfadada tras el ridículo copero. Una derrota avivaría todavía más la crisis y el enfado de la hinchada.

Enfrente tendrán un Levante necesitado, que ocupa la penúltima posición de la clasificación con 14 puntos y viene de ganar en Sevilla y empatar contra el Espanyol. Los granotas intentarán hurgar en la herida del equipo de Arbeloa, pero el Real Madrid buscará resarcirse con una victoria en Liga que le permita seguir la estela del Barcelona.

Cuándo es la rueda de prensa de Arbeloa

Álvaro Arbeloa dará una rueda de prensa este viernes en la previa del partido de la jornada 20 de Liga contra el Levante en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid tiene programado el entrenamiento a las 11:00 horas en Valdebebas y después, una vez concluida la sesión, alrededor de las 13:00-13:30 horas comparecerá el nuevo entrenador del conjunto madridista ante los medios.

Dónde ver la rueda de prensa de Arbeloa

La rueda de prensa de Arbeloa ante el Levante se podrá seguir a través de Real Madrid Televisión, la televisión oficial del club. Además, en OKDIARIO, te contaremos en directo lo que diga el técnico madridista en su comparecencia y podrás seguirla en streaming a través de nuestra web.

Cómo va la clasificación de la Liga

El Real Madrid ocupa la segunda posición de la clasificación de la Liga con 45 puntos, cuatro menos que el líder, el Barcelona, que tiene 49. Los blancos necesitan la victoria para seguir con opciones en Liga y que el Villarreal no se acerque. Por otra parte, el Levante, es decimonoveno con 14 puntos –tiene un partido menos– cuatro menos que el Mallorca, que marca los puestos de salvación con 18.