Mourinho enciende al barcelonismo de la etapa de Guardiola antes del Clásico

La presencia de José Mourinho no es algo que pase desapercibido cuando se habla de un Clásico. El portugués fue protagonista en uno de los momentos de mayor tensión entre el Real Madrid y el Barcelona. Ruedas de prensa históricas, gestos inolvidables en el campo y su rivalidad directa con Pep Guardiola, son algunos de los elementos que provocaban que ningún aficionado quisiera perderse aquellos partidos. Curiosamente, su regreso al club ha coincidido con varias declaraciones de los jugadores culés que se enfrentaron a él durante su primera etapa.

Gerard Piqué es un habitual cuando se trata de calentar estos encuentros. En esta ocasión, el defensor no ha dudado en recordar los peores momentos del entrenador frente a los blaugranas, además de señalar que los blancos no parten como favoritos: «La última vez que Mourinho vino al Camp Nou le cayeron cinco. El Barcelona es ahora mismo el mejor equipo del mundo, con diferencia al segundo. Luego puedes ganar o no. Creo que gana el Barcelona. Gana 4-1». Además, publicó un TikTok imprimiendo una foto suya con el gesto de «la manita».

🚨🚨🚨😭 GERARD PIQUÉ VIA TIKTOK : https://t.co/xF3pL3py66 — Més Blaugrana (@MesBlaugrana) October 22, 2026

Pedro Rodríguez también hizo una mención directa a Mourinho, ya que tuvo la oportunidad de jugar con él durante su etapa en el Chelsea. El canario destacó uno de los aspectos que más le costaba a la hora de entrenar con el portugués: «Tienes más dificultades cuando empieza a perder. Se basa mucho en el resultado. Ahí quizá tengas un poco más de dificultad con él». También aprovechó la ocasión para compararlo con Guardiola: «Siempre he destacado la figura de Pep porque ha sido mi padre deportivo. Al final para mí es una figura clave en mi carrera».

Leo Messi ha visitado España para recibir el premio Princesa de Asturias de los Deportes pese a la polémica del Mundial. El argentino no ha hecho una mención directa al entrenador del Real Madrid, pero recordó sus éxitos con el Barcelona y recalcó la forma en la que se imponían a sus rivales: «Tuvimos la suerte de haber ganado todo, también de la manera en que lo hicimos, de cómo disfrutábamos de jugar, de ganar, de conseguir cosas importantes, pero sobre todo de cómo disfrutábamos del día a día, de los entrenamientos, lo pasábamos muy bien».

Mourinho expone más que nunca el caso Negreira

El portugués no se ha mordido la lengua para recordar que tuvo que enfrentarse a varias negligencias arbitrales, mientras los blaugranas pagaban 8,4 millones de euros a José María Enríquez Negreira, actual ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA). Los aficionados del Real Madrid siguen reclamando que no se olvide una de las mayores polémicas del fútbol español. Esta temporada se han mostrado varias pancartas en el Bernabéu.

El Barcelona no se ha mostrado muy amigable tras las declaraciones del entrenador y su impacto posterior. Joan Laporta ha estallado contra el club en a previa del Clásico: «Ya no hay relación, incluso diría que hay un enfrentamiento. Quieren desviar la atención en el caso Negreira, pero no hay nada. Han perdido toda la credibilidad a nivel institucional y deportivo».

La reacción institucional ha ido más allá del presidente del Barcelona. El adjunto a la presidencia del Barcelona, Enric Masip, también cargó duramente contra el Real Madrid: «El objetivo es maltratar la imagen del Barça y nos sentimos ofendidos y enfadados. Están dañando a la Liga. Están atacando a toda la competición, a todos los clubs, a los árbitros… Van a UEFA. Faltan el respeto a todos los clubs. Dañan la imagen. Para mí es una vergüenza».