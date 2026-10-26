Mbappé suma y sigue contra el Barça: ¡14 goles en 11 partidos!

Con el doblete anotado este domingo en el Camp Nou, Mbappé castiga de nuevo a su víctima favorita: el FC Barcelona. El futbolista francés llega a los 14 tantos ante el club catalán en el mismo partido que el Madrid de Mourinho parece resucitar: el portugués lidera y el ’10’ del Real Madrid sentencia.

Esta cifra llega impulsada en gran parte por los goles anotados al FC Barcelona en Champions, cuando el galo jugaba para el Paris Saint-Germain. En la temporada 20/21, el equipo francés se enfrentó al club catalán en octavos de final y Mbappé no dejó títere con cabeza. Hat-trick en el Camp Nou y un gol en París. Este fue el debut del delantero ante el FC Barcelona, que terminó convirtiéndose en un presagio sobre el tipo de relación que tendrían club y jugador.

Tres años después, vistiendo de nuevo la camiseta del PSG, Kylian Mbappé anotaría dos goles que sirvieron para eliminar a los azulgranas. Mbappé volvía a echar al FC Barcelona de una eliminatoria europea, esta vez en cuartos de final de la Champions League 23-24.

Ya con el escudo del Real Madrid en el pecho, el francés anotó en liga otro hat-trick contra los catalanes. Esta fue la temporada de su debut, y a pesar de meter tres goles, no logró remontar un partido que el FC Barcelona ganó 4-3. En la final de la Supercopa de España, metió un gol que supo a poco en una derrota por 2-5 ante los catalanes. Pero marcó de nuevo.

En la temporada pasada, Mbappé solo jugó uno de los dos partidos de Liga, y logró meter uno de los dos tantos que dieron la victoria a los blancos. En la final de la Copa del Rey, anotó otra vez. Sin embargo, a pesar de su tanto, el Real Madrid perdió.

Con el doblete del último Clásico, Mbappé logra los 14 goles ante el FC Barcelona con solo 11 partidos disputados. La cifra a batir la establece Cristiano Ronaldo, que con 20 goles es el máximo anotador contra este club en el siglo XXI. El delantero francés recorta distancias y encara otro récord a superar.