Lunin no tiembla ante el Clásico: «Ni siente ni padece»

Andriy Lunin está preparado. La baja de última hora de Courtois por un proceso gripal entrega al ucraniano la portería del Real Madrid en el Clásico y le coloca ante una de esas situaciones que explican la dificultad de su puesto: pasar de esperar una oportunidad a tener que responder en el Camp Nou. Sin apenas margen para asimilar el cambio y con el Barcelona enfrente. En el vestuario, sin embargo, tienen pocas dudas sobre cómo va a afrontar el desafío. «Ni siente ni padece», aseguran cuando se pregunta por su capacidad para competir después de periodos de inactividad.

La expresión retrata la tranquilidad que transmite hacia fuera. Lunin convive con la exigencia de estar preparado sin saber cuándo llegará su siguiente partido. Entrena durante semanas para una oportunidad que puede aparecer por una rotación, una molestia o, como ha sucedido con Courtois, una enfermedad a las puertas de una gran cita. Esa incertidumbre obliga a mantener la concentración y a encontrar motivación en un trabajo que muchas veces se queda lejos de los focos.

En el Real Madrid valoran precisamente esa respuesta. El ucraniano conoce su situación, acepta la competencia y se prepara para jugar. El cuerpo técnico necesita poder recurrir a él con garantías y sus compañeros saben que tiene experiencia para asumir la responsabilidad. La ausencia de Courtois supone un golpe importante, pero Lunin llega al Clásico con un respaldo que se ha ganado durante su trayectoria en el club.

Una cabeza preparada para la espera

La fortaleza de Lunin se entiende mejor mirando hacia atrás. Su carrera en España ha tenido cesiones, etapas con pocos minutos y temporadas en las que tuvo que esperar mucho más de lo que deseaba. Le tocó aprender a competir también durante la semana, sin la recompensa inmediata del partido. Ese recorrido le ha obligado a desarrollar paciencia y a sostener su preparación incluso cuando la titularidad parecía lejana.

Después llegaron oportunidades que cambiaron su consideración dentro del Madrid. Demostró que podía responder en encuentros de máxima presión y ser importante en la pelea por los títulos. Aquella experiencia tiene valor esta noche, ya que conoce lo que significa defender esta portería cuando cada intervención se examina y cualquier error adquiere una dimensión enorme.

Su aparente frialdad ayuda a transmitir seguridad. En el Camp Nou necesitará esa calma para elegir bien, ordenar a la defensa y mantener la atención aunque pase varios minutos sin intervenir. También para recuperarse de cualquier acción incómoda. Un Clásico exige seguir dentro del partido en todo momento y el Real Madrid confía en su capacidad para hacerlo.

Se quedó para noches como esta

La presencia de Courtois ha alimentado durante distintos veranos el debate sobre su futuro. Lunin tenía motivos deportivos para plantearse un cambio y ofertas, como la que llego de la Juventus este verano, pero eligió continuar en el Real Madrid y seguir peleando por su espacio. La estabilidad de su familia y la ambición de hacerse un sitio en el club forman parte de esa decisión.

Quedarse suponía asumir una competencia enorme y un calendario personal difícil de prever. También significaba estar disponible para partidos como este. La oportunidad llega ahora de forma inesperada y exige una respuesta inmediata. José Mourinho pone la portería en sus manos y el vestuario le acompaña con confianza.

Lunin no necesita convertir la noche en una reivindicación pública. Le basta con hacer lo que lleva tiempo preparando: competir, resolver y ayudar al Madrid a ganar. Courtois se cae del Clásico y el ucraniano da el paso al frente. Dentro del vestuario esperan verle con la misma serenidad de siempre. «Ni siente ni padece».