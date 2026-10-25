Courtois no llega al Clásico: Lunin defenderá la portería del Madrid

Courtois no estará en el Clásico. El guardameta belga no se ha recuperado a tiempo del proceso gripal y el Real Madrid pierde definitivamente a una de sus grandes garantías para visitar al Barcelona. El club tenía un vuelo privado reservado a las 16:40 que aterrizaba en la Ciudad Condal a las 18:23 horas. El club blanco ha esperado hasta última hora, pendiente de una mejoría que le permitiera viajar, pero finalmente José Mourinho tendrá que afrontar el encuentro sin su portero titular.

La evolución del belga había dejado una puerta abierta durante las últimas horas. En el Madrid no descartaban que pudiera incorporarse a la expedición si seguía encontrándose mejor. Sin embargo, su recuperación no ha sido suficiente y esa posibilidad ha quedado cerrada. «Tiene un gripazo», explicaban desde el club, donde reconocían el golpe que suponía su ausencia: «Es un bajón».

La responsabilidad será para Andriy Lunin, que defenderá la portería madridista en el Camp Nou con el respaldo del cuerpo técnico y de sus compañeros. El ucraniano conoce la exigencia de estos escenarios y lleva tiempo preparándose para responder cuando aparezca una oportunidad. Esta vez le llega en uno de los partidos más importantes del calendario y después de una previa marcada por la incertidumbre sobre Courtois.

En el vestuario confían en su fortaleza mental para gestionar el cambio de planes. «Ni siente ni padece», aseguran cuando se pregunta por su capacidad para competir tras periodos de inactividad. Su tranquilidad será importante en un encuentro que exigirá concentración, acierto y personalidad desde el primer minuto.

Illia Voloshyn completa la convocatoria para cubrir la ausencia del belga. El joven guardameta de la cantera acompaña a Lunin en una noche de máxima responsabilidad para la portería blanca. El Madrid ha apurado sus opciones con Courtois, pero la espera ha terminado. El Clásico queda en manos del ucraniano.