Arbeloa resucita al Fulham y suma su segunda victoria consecutiva en la Premier

Álvaro Arbeloa ha salvado otra bola de partido en la Premier League. El Fulham ganó este sábado al Coventry (0-1) y los ‘cottagers’ sumaron la segunda victoria consecutiva esta temporada en un partido muy sufrido que no se resolvió hasta los últimos diez minutos con el gol de Oscar Bobb. Tres puntos que saben a gloria al entrenador español para despejar las dudas de su continuidad al frente del equipo para empezar a mirar hacia arriba.

La presión volvía a ser máxima este fin de semana. Arbeloa había roto la maldición después de vencer al Hull City, también por la mínima, pero esta vez tocaba jugar fuera de casa. Al frente tenía otro recién ascendido a la Premier, por lo que sumar tres puntos era vital ante un rival directo en la clasificación. Con Gonzalo de titular y Palacios entrando en la segunda parte en busca del ansiado gol, en el minuto 80, Bobb rompería el resultado después de una jugada de pizarra.

El delantero usó un juego de pies brillante para superar su marca y hacer un disparo cruzado para, no solo marcar su primer gol esta temporada, sino para dar los tres puntos de Arbeloa, que celebró el gol y el triunfo con rabia después de la tensión acumulada estas últimas semanas. Gracias a esta buena racha, el Fulham al fin respira en la clasificación, siendo duodécimo con 8 puntos, de los cuales 6 han llegado en apenas dos semanas.

Un estado que le sirve para ponerse con dos puntos de ventaja sobre la zona de descenso y calmar la tensión después de que en Inglaterra sonase con fuerza la posibilidad de su despido si no empezaba a ganar. Un impulso clave para unas semanas muy complicadas en el calendario. El próximo miércoles jugará la cuarta ronda de la Copa de la Liga ante el Crystal Palace y luego remotará la Premier contra Aston Villa, Newcastle y Manchester City. Arbeloa por fin respira y da con la tecla para empezar a sacar resultados en su proyecto inglés.