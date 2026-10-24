Alineación del Real Madrid contra el Barcelona: Valverde apunta al lateral, Güler es fijo y Camavinga la sorpresa

La alineación del Real Madrid para el Clásico contra el Barcelona está bastante perfilada. José Mourinho tiene clara la estructura del equipo y trabaja con una primera opción que sitúa a Valverde en el lateral derecho y refuerza el centro del campo con Camavinga junto a Tchouaméni. Arda Güler, Bellingham, Diomandé y Mbappé completarían un once que necesita defender con orden y aprovechar cada oportunidad para hacer daño con la pelota.

Courtois estará en la portería. El belga será una de las grandes garantías del Madrid en un encuentro que exigirá concentración y acierto en las dos áreas. Por delante, Valverde apunta al lateral derecho, Cucurella ocuparía la izquierda y Konaté tiene asegurada su presencia en el centro de la defensa. La duda está en su acompañante: Rüdiger o Huijsen.

El alemán ofrece experiencia, contundencia en los duelos y agresividad para anticiparse. Huijsen aporta claridad para iniciar el juego y capacidad para superar líneas mediante el pase. Mourinho debe decidir qué perfil necesita junto a Konaté en un partido en el que la salida de balón puede resultar fundamental para escapar de la presión del Barcelona.

Camavinga refuerza el centro y Güler pone el juego

En la primera alternativa, Tchouaméni ejercerá de ancla con Camavinga a su lado. El objetivo es proteger el centro, ganar capacidad de recuperación y disponer de piernas para acudir a las ayudas. Camavinga también puede ofrecer una salida mediante la conducción cuando el Barcelona cierre las líneas de pase.

Arda Güler partiría desde la derecha, con libertad para desplazarse hacia el centro. Su posición inicial no le alejaría de la elaboración. Mourinho necesita que el turco entre en contacto con la pelota, encuentre a los compañeros y dé continuidad a las recuperaciones. El Madrid sabe que tendrá que defender durante muchos minutos, pero necesita discutirle también el balón al rival.

Bellingham actuaría por detrás del delantero, con recorrido para ayudar en la medular y llegar al área. Diomandé ocuparía la izquierda, desde donde buscaría explotar su potencia y su desborde, mientras que Mbappé sería la principal referencia ofensiva. El francés tendrá que amenazar la espalda de la defensa y aprovechar los espacios que encuentre el equipo.

Dumfries puede cambiar el dibujo

La otra opción pasa por Dumfries en el lateral derecho y Valverde por delante. Ese movimiento llevaría a Güler al centro del campo junto a Tchouaméni y dejaría a Camavinga en el banquillo. Con esta variante, Mourinho ganaría profundidad con las incorporaciones del holandés y situaría al uruguayo en una posición desde la que podría presionar más arriba, ayudar por dentro y acompañar las transiciones. Güler asumiría la creación desde la medular, con Bellingham, Diomandé y Mbappé manteniendo sus posiciones ofensivas.

Posible alineación del Real Madrid

La alineación probable del Real Madrid contra el Barcelona es: Courtois; Valverde, Konaté, Rüdiger o Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Camavinga; Arda Güler, Bellingham, Diomandé; Mbappé.