Liga: Barcelona - Real Madrid

Martínez Munuera antes del Clásico: «Soy muy selectivo con lo que escucho y leo antes de los partidos»

El árbitro del Clásico señaló como se preparan en el vestuario antes del partido

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Martínez Munuera

Juan Martínez Munuera, árbitro del Clásico entre Barcelona y Real Madrid de este domingo en el Camp Nou, atendió a los medios de comunicación en la previa del partido y analizó su preparación para este tipo de encuentros tan mediáticos.

«Siempre que se tienen estas designaciones, se agradece la confianza del Comité. Tenemos la responsabilidad siempre, y más hoy que es todo muy mediático. Lo vivimos con naturalidad. Somos como los equipos. Tenemos un partido de Europa entre semana y luego el de Liga el fin de semana», dijo el árbitro del Clásico antes del inicio del partido.

«Trato de aislarme siempre antes de los partidos y ser muy selectivo con lo que escucho y leo. Nosotros tenemos que estar muy tranquilos y con la conciencia tranquila. Nos ponemos música antes de los partidos para recordar de dónde venimos y lo que nos han ayudado nuestras familias para llegar hasta aquí», añadió Martínez Munuera antes del inicio del Clásico en el Camp Nou.

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