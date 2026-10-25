Convocatoria del Barcelona contra el Real Madrid: dos canteranos suplen las bajas

El Barcelona ha hecho oficial la convocatoria para el Clásico en la mañana de este domingo y dos son los canteranos que completan una lista con bajas importantes en defensa. Álex Campos suplirá a Koundé y Orian Goren a Dani Olmo. Dos perlas de La Masía con las que también cuenta Hansi Flick. Son baja también para este partido Eric García, Christensen y Roony. También entra Hamza, habitual en los entrenos con el primer equipo, aunque en la última semana estuvo jugando con el filial.

Una convocatoria cuya principal novedad es la ausencia de Koundé. No estuvo en París por un esguince en su tobillo izquierdo del que no se ha recuperado. Intentó llegar a este Clásico sin éxito. No entrenó en la previa al partido contra el Real Madrid y no está en esta convocatoria. Tampoco un Dani Olmo, que también cayó lesionado en París.

Goren y Campos son los dos canteranos que completan esta convocatoria de Hansi Flick para jugar contra el Real Madrid el primer Clásico de Liga. El primero es un perfil parecido al de Dani Olmo y el segundo es un defensa central para cubrir la ausencia de jugadores en esa demarcación. Los únicos sanos son Cubarsí y Gerard Martín, y hay que recordar que el segundo era lateral izquierdo.

Convocatoria del Barcelona

Esta es la convocatoria del Barcelona para enfrentarse al Real Madrid en el primer Clásico de la temporada en Liga correspondiente a la décima jornada en el Camp Nou: Joan Garcia, Cancelo, Balde, Fariñas, Cubarsi, Gavi, Fermín, Pedri, G. Jesus, Lamine Yamal, Raphinha, Xavi Espart, Szczesny, Adeyemi, Rodrigo, Gordon, Gerard Martin, De Jong, Bernal, Livakovic, Abdelkarim, Orian Goren y Àlex Campos.