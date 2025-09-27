Real Madrid – La Laguna Tenerife: sigue en directo la semifinal de la Supercopa de España

El Real Madrid ya está en Málaga, donde este fin de semana luchará por conseguir su undécima Supercopa de España de baloncesto. El equipo blanco llegó a su hotel de concentración en la ciudad andaluza en torno a las 20:15 de este viernes, casi 24 horas antes de su semifinal ante La Laguna Tenerife en el Martín Carpena. Además, xx atendió a los medios de comunicación a las puertas del parador malagueño.

Será el estreno de los de Sergio Scariolo en partido oficial esta temporada con título en juego. El Real Madrid se clasificó un año más para el torneo quedando por tres vías distintas: proclamándose campeón de la Liga ACB, siendo primero de la fase regular y finalista de la Copa del Rey. Sus rivales en una hipotética final serían o Valencia Basket o el anfitrión Unicaja Málaga, que le ganó el año pasado en la final de la Supercopa en Murcia.

«Venimos con mucha ilusión y ganas de empezar la temporada. Mañana es el primer partido y vamos a por la Supercopa. Llegamos muy bien. Estamos trabajando duro y uniendo cada pieza para hacer aquí un gran trabajo para el equipo», confesó Feliz.