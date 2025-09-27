Baloncesto
Real Madrid – La Laguna Tenerife: sigue en directo la semifinal de la Supercopa de España
El Real Madrid buscará un billete para la final de este domingo
Primera prueba de fuego para Scariolo
9-8
Remonta el Madrid
Efecto inmediato de Maledon, que anota la canasta que cambia las tornas en el marcador.
Cambio en el Real Madrid
Scariolo mueve ficha y entran Deck y Maledon a la pista.
7-8
Tenerife aprieta al Real Madrid
Canasta de Shermadini, que venía de salir casualmente por Kostandinov. Tavares sigue siendo el único que ha sumado puntos en el Real Madrid.
5-6
Tavares salva al Real Madrid
Está siendo el principal peligro del conjunto de Scariolo. Ha provocado la segunda falta personal de Kostandinov, y eso es muy importante para el partido de hoy. El búlgaro venñia de hacer otro mate.
4-4
Tavares devuelve el empate
No falla en los dos tiros libros para poner el 4-4 en el Real Madrid-La Laguna Tenerife.
2-2
Tenerife anota los tiros libres
Iguala el conjunto canario después de que Van Beck acertase los tiros libres.
2-0
Tavares abre el marcador
Se adelanta el Real Madrid después de un juego muy largo en el que los de Scariolo buscaban balones interiores. Lo mejor, el tapón que ha hecho Okeke nada más arrancar a un rival.
¡Arranca el partido!
¡Comienza el Real Madrid-La Laguna Tenerife de semifinales de la Supercopa de España!
Quinteto titular del Real Madrid
Scariolo sale con los siguientes jugadores: Campazzo, Abalde, Okeke, Hezonja y Tavares
Todo listo para empezar
Se apagan las luces de la cancha para recibir a ambos equipos…¡Falta muy poquito para que arranque el Real Madrid- La Laguna Tenerife!
Los descartes de Scariolo
Trey Lyles y Gabriele Procida, dos de los fichajes que ha hecho el Real Madrid este verano, han sido los descartes para el partido frente al Tenerife.
Así habló Feliz del partido
«Venimos con mucha ilusión y ganas de empezar la temporada. Mañana es el primer partido y vamos a por la Supercopa. Llegamos muy bien. Estamos trabajando duro y uniendo cada pieza para hacer aquí un gran trabajo para el equipo».
El Real Madrid ya calienta
Están los jugadores realizando los calentamientos en el Martín Carpena de Málaga. Faltan 20 minutos para que arranque el partido.
Las palabras de Scariolo en rueda de prensa
«Jugamos contra un equipo muy bueno, experimentado y organizado, con talento anotador e inteligencia tanto en la cancha como en el banquillo. Nosotros estamos en proceso de conjuntarnos con los jugadores nuevos que han llegado y por las lesiones, pero tenemos que compensarlo con la energía, la determinación, la competitividad y las ganas de ganar»,
«Tengo ganas de empezar y competir cada partido, pero sé también los momentos en los que el equipo tiene que estar cerca del cien por cien. El hecho de no estar en nuestro perfecto acoplamiento todavía no es una excusa para no competir a todos los niveles».
«Los que han estado lesionados están para poder estar, pero no al cien por cien. Tengo que elegir en función de los roles, posiciones y rival. Las decisiones se toman cuando hay que tomarlas, que es mañana en el entrenamiento. No puedo tomar la decisión por los jugadores que han estado fuera o lesionados porque si no, no llegamos a 12″.
«Mi concentración está metida en el partido de mañana. Sería de pardillos pensar en la final. Intentaremos ganar al Tenerife, que es un gran equipo, y luego ya pensaremos. Estamos al cien por cien solo pensando en el primer encuentro»
La primera prueba de Sergio Scariolo
Esta noche muchos focos estarán en lo que haga el nuevo entrenador del Real Madrid. Hasta ahora ha tenido poco tiempo para hacer experimentos con su propia plantilla y la llegada de nuevos fichajes al equipo, pero hay gran optimismo para que empiece con buen pie.
El Valencia vence al Unicaja y jugará la final de la Supercopa de España
Ya se conoce el primer finalista. Valencia e Unicaja jugaron la primera semifinal esta tarde y finalmente serán los valencianos los que estén en la gran final (93-87). El Real Madrid buscará enfrentarse a ellos este domingo, pero primero hay que vencer a La Laguna Tenerife.
Dónde se juega el partido de Supercopa de España, Real Madrid – La Laguna Tenerife
Palacio de Deportes José María Martín Carpena, situado en la ciudad de Málaga, será el escenario donde se celebrará esta apasionante Supercopa de España 2025 de baloncesto. Este recinto deportivo fue inaugurado en 1999 y tiene capacidad para algo más de 11.300 espectadores. Se espera un gran ambiente en sus gradas con las aficiones de los cuatro equipos participantes, ya que siempre que hay un evento así en nuestro país en este deporte es un éxito, siendo un claro ejemplo de convivencia y deportividad.
Horario y a qué hora juega el Real Madrid – La Laguna Tenerife de la Liga en directo
La competición ha programado este partido entre Real Madrid y La Laguna Tenerife de semifinales de la Supercopa de España para este sábado 27 de septiembre. El partido está fijado para que arranque a las 21.00 horas, una menos en las Islas Canarias.
¡Buenas noches!
¡Bienvenidos! Arrancamos este directo del Real Madrid y La Laguna Tenerife correspondiente a las semifinales de la Supercopa de España 2025. Un partido muy importante para arrancar la era de Sergio Scariolo.
El Real Madrid comienza la primera prueba de fuego de la era de Sergio Scariolo. Este sábado debutará contra La Laguna Tenerife en las semifinales de la Supercopa de España, que se disputa en el Palacio de los Deportes de Málaga, donde el conjunto madridista buscará mantener su hegemonía en el campeonato después de sumar siete finales consecutivas.
Desde 2018, el primer título del curso en España había sido seguro para el Real Madrid, que lo ganó hasta seis veces consecutivas, hasta que Unicaja cortó el año pasado su gran racha. Esta temporada, el conjunto blanco afronta el reto de sumar otra Supercopa más a las diez que ya hay en sus vitrinas, siendo el equipo más laureado.
Además de Scariolo, el Madrid cuenta con muchas caras nuevas en el equipo. El italiano regresa a un club después de estar 10 años entrenando a la selección española (dirigió al Baskonia en 2014 y regresa 23 años después al conjunto merengue). Hasta seis fichajes podría debitar: Trey Lyes, Chuma Okeke, Grabiele Procida, Théo Maledon, Izan Almansa y el exlagunero David Främer.
El alero alemán es el nombre propio del partido, que se reencontrará con su exequipo tras perderse el Eurobasket con Alemania por lesión. El once veces campeón de Europa aprovechará esta Sueprcopa para afinar puntería frente a lo que está por delante, donde tendrá doble jornada ante la Virtus y Olympiacos en la Euroliga.
Desde DIARIO MADRIDISTA puede seguir online gratis el Real Madrid – La Laguna Tenerife con el resultado, goles y todo lo que pase en el partido en directo.
12-10
Los tiros libres dan la ventaja a Scariolo
Por el momento, el. Real Madrid sigue implacable desde los tiros libres, Deck sumó dos; y Fernando, uno. La Laguna apretó con el acierto de Huertas después de una falta de Feliz.