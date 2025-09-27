Real Madrid-La Laguna Tenerife: estreno con trampa

Día 1 para el Real Madrid de Sergio Scariolo. El equipo blanco debuta este sábado en partido oficial en la temporada 2025-26, esa que podría irse hasta los 100 encuentros, y lo hará frente a La Laguna Tenerife en la segunda semifinal de la Supercopa de España de baloncesto en el Martín Carpena de Málaga (21:00 horas).

Un estreno con trampa ante un equipo que se conoce de memoria y que intentará sorprender al renovado conjunto blanco. El Real Madrid, además de con nuevo entrenador tras el cese de Chus Mateo, llega al torneo con seis caras nuevas: David Krämer, Gabriele Procida, Chuma Okeke, Izan Almansa, Trey Lyles y Theo Maledon. Este último entre algodones tras sufrir una lesión en el muslo.

Los fichajes se incorporaron a un grupo liderado por Facundo Campazzo, Mario Hezonja, Walter Tavares y, por supuesto, por el capitán Sergio Llull. El de Mahón afronta su temporada número 20 con el Real Madrid tras renovar un curso más a sus 37 años. Una auténtica leyenda que quiere seguir escribiendo la historia moderna del club blanco después de ser clave en los últimos meses de competición la pasada campaña.

Scariolo cuenta con todos para la Supercopa, incluso con Alberto Abalde, Gaby Deck y Hezonja, que pudieron completar los últimos entrenamientos tras llegar lesionados a la pretemporada. Hay que recordar que el italiano apenas lleva tres semanas dirigiendo al equipo en Valdebebas debido a la participación de España en el Eurobasket, su último torneo con la selección.

4-1 en la pretemporada

El Real Madrid, pese a la corta preparación, ha tenido tiempo para jugar cinco amistosos. Ganó el Torneo Costa del Sol en Torremolinos ganando al Alba Berlín (90-65) y al Unicaja Málaga (82-89), anfitrión de la Supercopa, al Casademont Zaragoza (94-64) en un choque en Segovia, perdió con el Río Breogán (83-78) en semifinales del Torneo EncestaRías y por último venció a Baskonia (87-80) en Pontevedra.

Los más destacados de la pretemporada, además de un Campazzo que siempre aporta, han sido Andrés Feliz, Procida en ese último amistoso ante los de Vitoria, y Okeke, la auténtica revelación hasta la fecha. El ala-pívot, recién llegado de la NBA, parece dispuesto a comerse Europa e incluso desde el vestuario hablan de él como el fichaje que más ha impresionado. Así lo expresó Tavares en la fiesta de presentación de la ACB.

Enfrente estará el Tenerife de Marcelinho Huertas, ese bloque que sorprendió al Barcelona en la última Copa del Rey, que quedó segundo en la fase regular de la Liga Endesa y que se quedó con ganas de más en los play off al caer frente al Valencia Basket en cuartos de final. Además del mítico base brasileño, que continúa jugando al máximo nivel con 43 años, veteranos como Gio Shermadini, Jaime Fernández o Bruno Fitipaldo, y un fichaje prometedor como Héctor Alderete. Todos estos bajo la batuta de Txus Vidorreta, que no se lo pondrá nada fácil a Scariolo en su primera noche a bordo.

Unicaja-Valencia y Real Madrid-Tenerife en la Supercopa

La otra semifinal la disputarán Unicaja y Valencia (18:00) y el ganador esperará a Real Madrid o Tenerife. El balance de la última temporada es positivo para los blancos, que ganaron tanto en el Movistar Arena (96-86) como en La Laguna (68-79). En ambos enfrentamientos vestía la camiseta aurinegra un Krämer que este sábado debutará de blanco ante su ex equipo. El partido está lleno de alicientes y de trampas para el rey de la Supercopa que buscará agrandar su palmarés en Málaga con la undécima.