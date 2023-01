Xavi: «Tenemos que mejorar, sobre todo en ataque»

Xavi Hernández habló al finalizar el encuentro entre el Girona y el Barcelona donde el conjunto azulgrana consiguió una nueva victoria por 0-1. El equipo venció en un partido gris donde Pedri tuvo que salir desde el banquillo para salvar a los suyos tras un fallo de Gazzaniga. El técnico de Tarrasa valoró las sensaciones que le deja este choque y donde ya piensa en el enfrentamiento ante el Betis el próximo miércoles.

Mejorar en ataque

«Sí. Tenemos que mejorar, sobre todo atrevernos a hacer más cosas en ataque. El Girona nos ha sorprendido porque ha modificado su idea de juego. Hemos tenido la posesión y el control, pero nos han sorprendido. Luego, nuestro gol viene en una recuperación nuestra, y por ahí me voy contento. No hemos estado finos en ataque y tenemos que generar más. Hemos sufrido cuando hay que tener más calma en campo contrario, pero me voy satisfecho. Tenemos que mejorar en ataque y generar más».

Más agresividad

«Nos ha costado generar. A veces nos debemos salir del guión. La circulación está bien pero a veces tenemos que buscar un centro, un disparo… La primera hora de la segunda parte es lo que queremos ser. Más agresivos. Nos ha costado en la primera mitad y necesitábamos una marcha más».

Lesión de Dembélé

«Hay lesión. Es una pena porque es uno de los jugadores más diferenciales y determinantes del equipo. Ha notado algo. Deseamos que sea lo mínimo posible pero es cierto que ha notado una lesión en el cuádriceps».

Incorporaciones

«Ahora recuperamos a Lewandowsky y Ferran, y hay jugadores que se pueden adaptar a esa posición. Hoy hemos acabado con Pedri de 9. No necesitamos ninguna incorporación».

Eric García

«Ha hecho un gran partido, tanto en defensa como en ataque, especialmente en la segunda parte, que ha conducido y dividido muy bien. Tengo mucha confianza en él y cada partido que juega lo demuestra».