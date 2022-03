Xavi Hernández ha comentado la posibilidad de que el Real Madrid fiche este verano a Kylian Mbappé y Erling Haaland subrayando que «todavía no ha pasado ni lo uno ni lo otro». El entrenador del Barcelona ha avisado de la «final» que les espera este jueves en Estambul y ha confirmado que no va a reservar a ningún jugador pensando en el Clásico del próximo domingo. Estas han sido sus palabras en la previa del Galatasaray.

Qué debe hacer el Barça para pasar

«Muchas cosas. Para nosotros es una final, un cara o cruz y no podemos fallar. Tenemos que salir con más intensidad que en la ida. No hicimos el partido que había que hacer, sobre todo en la primera parte. La referencia es el partido de Osasuna, que sentenciamos en media hora siendo intensos. El Galatasaray nos frenó en la ida muy bien y nosotros no hicimos los deberes. Es una reválida para demostrar que este equipo puede competir en Europa. Hay que repetir lo que ya hicimos en Nápoles, tenemos esa experiencia».

Duelo que espera en Estambul

«Tengo la sensación de que nos encontraremos un partido parecido al de la ida. Ellos lo hicieron bien en la ida y nosotros intentaremos atacar mejor porque nos equivocamos nosotros. Iñaki Peña estuvo extraordinario. Tenemos que afrontar esta final con motivación y ganas».

¿Reservar a Busquets para el Clásico?

«No pensamos más allá de mañana. Ya habrá tiempo de pensar en el domingo después del partido. Busquets es fundamental, lo he dicho mil veces, tácticamente hay pocos mejores en el mundo. Entiende mi modelo a la perfección y es una pieza fundamental en el equipo. Es el capitán y son muchas cosas las que aporta».

Ilusión por la Europa League

«El objetivo principal de este año es estar en Champions la próxima temporada. Ganar un título europeo solidificaría este proyecto que estamos empezando. Tenemos ganas de competir en Europa, aunque sea en la Europa League. También es una gran competición».

¿Fichará el Madrid a Mbappé y Haaland?

«Son hipótesis, no ha pasado ni lo uno ni lo otro. Opinar de esto antes de tiempo no tiene ningún sentido. El Barça está trabajando de cara al futuro más próximo para un proyecto importante con los nombres que sean. En el fútbol todavía es más importante el grupo. Si en un equipo las individualidades están el servicio del grupo eso es brutal, pero todavía prima más el sentido colectivo (…) En nuestro equipo no puede haber un jugador que no haga presión porque te revienta el modelo de juego. Es importante que el jugador esté para el equipo. La presión es innegociable».

El acuerdo con Spotify

«Me parece muy bien. Es un paso adelante para el club, es una marca importante, joven, moderna, es música… Es un acuerdo muy positivo para el club. Felicito al área de marketing porque ha trabajado muy bien».

Deberes del equipo

«Queremos defender mejor en jugadas de estrategia. Hay muchas cosas que debemos mejorar para ser un equipo fiable. La presión tras pérdida, parar contras, situaciones de dos contra dos en banda… Hay muchas cosas que seguir mejorando».

El infierno turco

«Jugamos en un campo difícil con otra dimensiones diferentes al nuestro. El público apretará muchísimo y es una prueba de fuego para nosotros. Yo soy muy competitivo y muy ganador, los jugadores también. Son situaciones que nos gustan. Yo lo veo como una oportunidad. Estamos en la misma situación que el día del Nápoles y ahí seguimos muy fortalecidos. Debemos gestionar la presión con naturalidad».