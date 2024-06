Verstappen se hace la víctima: «Ya no podemos permitirnos cometer errores»

Que Max Verstappen va a ganar su cuarto Mundial de manera consecutiva lo saben hasta en China. El piloto holandés sigue dominando con puño de hierro el campeonato, pero sí que es cierto que McLaren y Ferrari han dado un paso al frente en las últimas carreras. No obstante, la dinastía del tricampeón del mundo no parece verse afectada, aunque él mismo sí lo venda como tal. En la previa al Gran Premio de España de este fin de semana ha declarado que «ya no podemos permitirnos cometer errores».

Bien es cierto que las cosas han cambiado ligeramente respecto al año pasado. Incluso a principio de temporada, Max Verstappen comenzaba con poderío haciendo presagiar otro año más de pleno dominio. Pero con el paso de las carreras, han sido tres Grandes Premios en los que el holandés no ha podido quedar en lo más alto: la de Carlos Sainz en Australia, Lando Norris en Miami y Charles Leclerc en Mónaco.

El último Gran Premio, el de Canadá, evidenció los grandes problemas que vivió Red Bull para conseguir la victoria de Max Verstappen. Ferrari no pudo meter en los puntos a ninguno de sus dos coches. Y McLaren rozó la victoria pero ahí estuvo el holandés para subirse a lo más alto del podio por sexta vez en lo que va de temporada. «Definitivamente es más desafiante», ha afirmado antes del subirse al coche en Barcelona.

«Y creo que también con, por supuesto, el Gran Premio de Canadá fue muy emocionante en general. Y definitivamente nos mantiene alerta. Ya no podemos permitirnos cometer errores o pequeños errores. Así que, sí, ahora cada pequeño detalle importa», añadió el piloto de Red Bull.

Pero si de algo está sufriendo Red Bull es en el campeonato de Constructores, donde Sergio Pérez no está dando con el nivel. «Sabía que tenía que puntuar mucho, por supuesto, para no dejar que los otros equipos me alcanzaran mucho», ha explicado Verstappen en declaraciones para Racing News 365.

Verstappen insta a Red Bull a trabajar más

«Pero creo que al final del día, mientras sigas ganando y sumando 25 puntos, incluso si los demás terminan segundos o tercero, no pierdes demasiado. Y entonces te puedes permitir a veces esas cosas puntuales», reflexionó sobre su situación.»Por supuesto, naturalmente, siempre queremos que los dos coches estén ahí arriba», reconoció. «Y tampoco dudo de que eso volverá a cambiar muy pronto», prosiguió Max.

«Así que, sí, sólo tenemos que trabajar en nuestro coche, para ser honesto, para que sea un poco más fácil de conducir también, probablemente, para sentirnos un poco más cómodos. Y entonces estoy seguro de que volveremos a tener los dos coches como al principio de la temporada», zanjó el piloto de Red Bull en unas declaraciones antes del Gran Premio de España donde es, de nuevo, el gran favorito a hacerse con la victoria.