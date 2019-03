Velasco Carballo: “En España preferimos la mínima interferencia con el VAR”

El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Carlos Velasco Carballo, aclaró que en el criterio de intervención del VAR él marcó un listón muy alto, teniendo “cuidado” para no intervenir en jugadas grises que puedan generar “un debate nacional”, mientras que no escondió que se les está “escapando alguna situación” y elogió el “esfuerzo didáctico” que están haciendo en España.

“En algunas ocasiones hemos intervenido y estamos rozando ese criterio de intervención. Durante la temporada hemos ido ajustando cosas, como los fuera de juego, ese es el reto. El objetivo es que no se nos escapen rojas y penalti claros, con el cuidado de no intervenir en jugadas grises para no crear un debate nacional”, señaló Velasco Carballo en un foro debate sobre el VAR organizado por la RFEF este miércoles en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

El madrileño reiteró que los colegiados no pueden consultar una jugada en el monitor situado en el campo a no ser que se lo digan desde la sala VOR porque “está prohibido”. “El año que viene, a no ser que cambie la ley, será imposible“, remarcó.

“El protocolo no lo escribimos nosotros y no contempla la posibilidad de ir más a la pantalla. Hay una persona que supervisa las decisiones del árbitro y en caso de error manifiesto le llama para que lo vea. La cuestión es cuándo es lo suficientemente claro y manifiesto, ahí es donde debemos ir afinando”, reconoció Velasco Carballo.

“A veces en España, por indicación mía, ponemos el listón de la intervención muy alto, pero preferimos la mínima interferencia con el máximo beneficio. Nos dijeron que interviniéramos muy poco para no romper al esencia del fútbol, aunque se está escapando alguna situación. En 270 partidos de Liga y Copa, hemos detectado jugadas porque el error era suficientemente claro, pero si en otras no lo hemos hecho es por esa filosofía de que tienen que ser situaciones clarísimas”, argumentó Velasco Carballo.

El excolegiado destacó el “elevado” nivel de los árbitros españoles y el cambio de cara a la opinión pública. “Estoy contento de haber cambiado el arbitraje en España y su forma de verlo desde fuera”, añadió respecto a la relación del estamento arbitral con los medios, a los que han abierto sus puertas para “formarles” sobre el VAR y ante los que han dado “unas cinco o seis ruedas de prensa”. “Estamos haciendo algo histórico que no se ha hecho en ningún país del mundo, nadie ha hecho este esfuerzo a nivel didáctico”, apuntó.

No opina sobre el penalti de Correa

Y criticó a aquellos que no les importa “cómo funciona el VAR y solo les importa rellenar espacios mediáticos”. “A nosotros nadie nos ha preguntado si estábamos a favor del VAR, somos los ejecutores de lo que el mundo del fútbol decide. A los que no les gusta les respeto, pero pienso que o te guste o no, si no lo quieres, es un problema, porque va a existir en el fútbol”, subrayó.

El presidente del CTA cree que la base tecnológica del sistema “va a desarrollarse”. “En el fuera de juego, dentro de 10 años eso se hará de otra manera, con reconocimientos mas precisos y exactos, mas dinámicos. Tendremos herramientas más practicas, con la posibilidad de que el árbitro lleve una pantalla pequeña y no se acerque al monitor”, imaginó sobre el futuro del videoarbitraje.

Hasta que esas novedades lleguen, el sistema para ver si existe fuera de juego será el mismo y con su “grado de error”. “Dada la perspectiva de la cámara, el ángulo, hay circunstancias donde la colocación de esa línea no es lo suficientemente precisa para ser infalible. Es una herramienta, si es clara intervenimos y si no, el mensaje es que no intervengamos”, explicó.

“La tecnología de gol es competencia de LaLiga y es algo que debe responder la competición”, comentó el presidente del CTA respecto a la llegada de esa tecnología a España, en relación al gol de Cristiano Ronaldo que necesitó de ella para subir al marcador. “Si yo opinara, le daría una tremenda oportunidad a mi amigo Roberto (Rosetti, director de arbitraje de UEFA) para comentar los partidos de España y no me gustaría, aunque sabe mucho de arbitraje”, aclaró preguntado por el penalti de Ángel Correa sobre Federico Bernardeschi.

Por su parte, otro de los ponentes, el árbitro de Primera División Alberto Undiano Mallenco, que se retirará a final de esta campaña, opinó que el VAR es la “mejor evolución en el mundo del fútbol”. “Tengo claro que ha venido para quedarse. Los árbitros nos estamos adaptando, lo hemos hecho bien, pero tenemos que reducir los tiempos y mejorar las debilidades. Ahora es difícil entender al fútbol sin VAR, pero si somos sinceros es para felicitarnos que estemos donde estamos”, confesó.

“Es evidente la evolución que ha sufrido el arbitraje. El VAR es una demanda del fútbol, no es algo que los árbitros hayamos solicitado, pero estamos encantados. Me está dando más pena retirarme ahora que le estoy cogiendo el gustillo”, recalcó el navarro, que insistió en que el estamento está “acostumbrado a esa exigencia y presión” que siempre le ha rodeado. “Nunca vamos a doblar el brazo y vamos a seguir siendo fuertes”, finalizó.

