El US Open mixto con Alcaraz y Badosa enciende a los doblistas del tenis: “Es una pseudoexhibición”

La revolución de los dobles mixto del próximo US Open ha supuesto eso, una revolución entre los tenistas. Era conocido desde hace meses que el torneo preparaba una revolución con el dobles mixto y el pasado martes se confirmó la pléyade de tenistas que lo llevarán a cabo. Serán un híbrido entre las mejores raqueras masculinas y femeninas. El seísmo del terremoto se ha sentido especialmente entre los doblistas.

Y presentan un argumentario cargado de contras para sus intereses. Los especialistas en dobles suelen dedicarse exclusivamente a la mencionada modalidad una vez concluida su trayectoria en individual. La bolsa de premios es menor que la de single al generar menor expectación mediático. Por ello, enviar al dobles mixto a tenistas que sólo suelen competir en individual les priva de una fuente de ingresos.

Algunos ya se han pronunciado en contra, no tanto de que el torneo lleve adelante el cambio sino por haber prescindido de su presencia. Es el caso del polaco Jan Zielinski, campeón del Open de Australia y de Wimbledon en 2024. en dobles mixto, donde suele formar pareja junto a Su-Wei Hsieh. «Supongo que ganar dos Grand Slams en dobles mixtos en un año no es suficiente para conseguir una invitación al evento de exhibición del US Open. Gracias por darme la oportunidad de competir y hacerlo justo para todos», publicó en tono irónico a través de sus redes sociales.

También se han pronunciado Vavassory y Errani, flamante pareja ganadora de Roland Garros hace unas semanas. La pareja italiana emitió un comunicado conjunto en el que tildó de «pseudoexhibición» el nuevo formato. «El US Open será completamente modificado, cancelado y reemplazado con una pseudoexhibición enfocada solo en el entretenimiento y en el show. Una decisión tomada sin consultarle a nadie, que no podemos hacer nada más que aceptar. Lo vemos como una profunda injusticia, que le falta el respeto a una categoría de jugadores. Poner el dinero sobre el tenis nunca es una buena idea».

Alcaraz competirá en el US Open con Raducanu

Alcaraz y Raducanu son una de las parejas que más expectación han levantado y ya cuidan su relación. La tenista, que acudió a Queen’s para presenciar la semifinal de Carlitos y Bautista, hizo esperar a Carlitos antes de confirmar que se inscribían como pareja. «Tenía que preguntar a mi equipo si ellos querían que yo jugase el dobles. Cuando él me preguntó, yo iba a decir que sí, pero simplemente tenía que pasar por la formalidad de preguntarle a mi entrenador, yo no iba a tomar la decisión así, simplemente», explicó en Express.

La relación de Alcaraz y Raducanu se reforzó precisamente en el US Open, donde jugarán juntos esta temporada. «Le conozco desde hace algunos años. En Wimbledon 2021 fue cuando empecé a conocerle y luego en el US Open 2021 recuerdo que él siempre jugaba un día antes que yo. Veía cómo ganaba y eso me daba motivación para que yo hiciese lo mismo. Recuerdo que le ganó a Tsitsipas en tercera ronda y fue un gran triunfo, su momento de eclosión en un gran torneo. Fue fantástico, en cierto modo, vivir ese torneo juntos. Ambos nos manteníamos en contacto todo el rato. Fue bonito».