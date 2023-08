El United anuncia la salida de Greenwood tras ser absuelto por violación a su ex pareja

Mason Greenwood saldrá del Manchester United. Así lo ha anunciado el club inglés una vez concluidas las investigaciones internas que llevaban realizando desde el pasado mes de febrero. El objetivo de dicha observación eran las acusaciones vertidas sobre su persona por su ex pareja.

Después de que todas las pruebas fueran suspendidas en febrero, el jugador y su equipo han acordado su salida por «dificultades» a la hora de reiniciar «su carrera» en Manchester. Así lo anunció el club en un comunicado este lunes, por lo que Greenwood pone fin a tres años en el primer equipo, más toda una vida en las categorías inferiores.

Hay que recordar que en febrero, la Greater Manchester Police y el CPS (Servicio de Fiscalía de la Corona) comunicaron que todas las causas penales contra Greenwood habían sido suspendidas al no encontrar pruebas. El delantero de 21 años, y una de las mayores promesas de Inglaterra en su momento, fue acusado de intento de violación, comportamiento controlador y coercitivo y agresión.

Comunicado del Manchester United:

«Nuestro proceso comenzó en febrero de 2023, luego de que se retiraran todos los cargos contra Mason. En todo momento, hemos tenido en cuenta los deseos, los derechos y la perspectiva de la presunta víctima junto con los estándares y valores del club, y buscamos recopilar la mayor cantidad de información y contexto posible. Esto nos ha obligado a proceder con sensibilidad y cuidado para obtener pruebas que no sean de dominio público, incluso de aquellos con conocimiento directo del caso.

Con base en la evidencia que tenemos a nuestra disposición, hemos concluido que el material publicado en línea no proporcionó una imagen completa y que Mason no cometió los delitos con respecto a los cuales se le acusó originalmente. Dicho esto, como Mason reconoce públicamente hoy, ha cometido errores de los que se responsabiliza.

Todos los involucrados, incluido Mason, reconocen las dificultades para que él reinicie su carrera en el Manchester United. Por lo tanto, se acordó de mutuo acuerdo que sería más apropiado para él hacerlo fuera de Old Trafford, y ahora trabajaremos con Mason para lograr ese resultado».