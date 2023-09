Última hora del cierre mercado de fichajes en directo: Joao Félix, Cancelo, Barcelona, Real Madrid…

El mercado de fichajes vive sus últimas horas y todavía hay muchas operaciones por cerrarse. El Barcelona y el Atlético de Madrid parece que van a ser los más agitadores del cierre de esta ventana con las posibles salidas de Joao Félix y Yannick Carrasco. Por parte del conjunto azulgrana, todavía debe inscribir a Iñaki Peña, Iñigo Martínez y cerrar las incorporaciones del propio Joao Félix y Joao Cancelo. El Real Madrid sigue manteniendo que la plantilla está cerrada. Ojo con la Premier League y Arabia Saudí… Todos los equipos tienen hasta las 23:59 de este viernes para terminar de perfilar las plantillas.

El Liverpool se aferra a Salah

Greenwood, ¿al Getafe?

¡¡PUEDE SER EL FICHAJE DEL VERANO!! Pete O’Rourke informa que Mason Greenwood podría fichar por el Getafe. Después de sus problemas con la justicia, el equipo español podría ser su nuevo destino.

Reinier se va al Frosinone

Reinier jugará en el Frosinone de Italia la próxima temporada: «El Real Madrid C. F. y el Frosinone Calcio han acordado la cesión del jugador Reinier para esta temporada, hasta el 30 de junio de 2024», se puede leer en el comunicado oficial del Real Madrid.

Kolo Muani, al PSG

Informa Fabrizio Romano que Randal Kolo Muani se convertirá en nuevo jugador del PSG. El conjunto parisino pagará finalmente 90 millones de euros por el delantero francés. Será oficial en las próximas horas.

Randal Kolo Muani will join PSG later today! The agreement is being finalised, there are some points to clarify after €90m package deal agreed 🔴🔵⏳

Meeting right now to get details sorted.

Eintracht also need replacement (could be Ekitike) by 6pm to approve Kolo deal. pic.twitter.com/gw9b2nsDDo

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2023