La UEFA multa al Barcelona con 500.000 euros por saltarse el fair play financiero

La UEFA ha ratificado la multa de 500.000 euros que le impuso al Barcelona el pasado 13 de julio por declarar «erróneamente beneficios por la enajenación de activos intangibles». El máximo organismo del fútbol europeo impuso esta sanción al conjunto azulgrana y este decidió apelar. Ahora, el ente presidido por Aleksander Ceferin se ha reafirmado en su sentencia y el club español deberá pagar dicha cantidad que se le reclama por incumplir el fair play financiero.

«La Cámara de Apelaciones del Órgano de Control Financiero de los Clubes de la UEFA (CFCB) ha tomado una decisión en el caso de la apelación del FC Barcelona (ESP) contra la decisión emitida por la Sala Primera del CFCB el 13 de julio de 2023. Ante la Sala Primera de la CFCB, el FC Barcelona fue multado con 500.000 euros por declarar erróneamente, en el ejercicio 2022, beneficios por la enajenación de activos intangibles (distintos de las transferencias de jugadores) que no constituyen un ingreso relevante según la normativa. La Sala de Apelaciones de la CFCB ha decidido ahora: desestimar el recurso interpuesto por el FC Barcelona y confirmar la decisión de la Sala Primera del CFCB», emitió la UEFA en un comunicado.

Esta multa al Barcelona no fue el único equipo multado multado. Otros clubes como el Manchester United, Konyaspor de Turquía o el APOEL de Nicosia fueron sancionados a abonar también con 300.000, 100.000 y otros 100.000 euros respectivamente.

Por lo tanto, el Barcelona tendrá que pagar esta multa después de llevar a cabo irregularidades de las que el propio club fue responsable. La Primera Cámara de la CFCB, la que regula el Fair Play Financiero, informó aquel 13 de julio de 2023 que el conjunto azulgrana informó erróneamente de los ejercicios financieros de 2019, 2020, 2021 y 2022.

Miedo a la bancarrota

En el Barcelona hay miedo y angustia por el caso Negreira. En la entidad tienen pavor a que una posible condenado por los pagos al número dos del Comité Técnico de Árbitros les haga devolver de golpe todo el dinero que le han prestado para las obras del estadio. Y es que el conjunto culé tendría que devolver los alrededor de 1.500 millones que han recibido como crédito para hacer el nuevo Camp Nou. Esto sumado a la deuda de más de 1.200 millones, supondría la bancarrota definitiva del club.

«El miedo del Barça es que haya un susto muy gordo si hay condena por el caso Negreira. Preocupa en el Barça. En caso de que hubiera una condena penal en el caso Negreira, que tiene toda la pinta de que la habrá. Están imputados por cohecho tres presidentes del Barcelona. Goldman Sachs tiene una cláusula que le permitiría exigir la devolución de toda la deuda que tiene contraída el Barça con la entidad estadounidense en el acto», comentó Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones este mismo lunes.

«En Can Barça están entrando escalofríos, muy especialmente, desde que el juez Aguirre imputó a Laporta. Hay que recordar que entre JP Morgan y Goldman Sachs le dieron un préstamo al Barça de 1.500 millones, que no es una cifra menor. Ese dinero no se devuelve en 24 meses. Eso era a bastantes años. Exigiría Goldman Sachs la devolución inmediata y el interés sería del 6%. La sentencia tardará», aseguró el director de OKDIARIO en el programa dirigido y presentado por Josep Pedrerol.