Luto en el deporte español. Ernesto Escolano, ciclista oscense de 50 años, ha fallecido en el Hospital Universitario Mohammed VI de Marrakech como consecuencia de la lesión cardíaca sufrida en el trascurso de la segunda etapa de la Titan Desert, disputada el lunes entre Merzouga y Ksar Jdaid, una jornada muy dura marcada por el intenso calor y con 102 kilómetros de recorrido.

El corredor aragonés, dorsal 521 de la prueba que se sigue celebrando en tierras marroquíes, necesitó asistencia médica de urgencia en la segunda etapa, concretamente en el kilómetro 82. El español fue atendido por el equipo sanitario de pista, quien le aplicó los primeros auxilios para estabilizarlo, y después fue trasladado en helicóptero al Centro Hospitalario Universitario Mohammed VI de Marrachech.

Falleció en el hospital

Poco más tarde, Ernesto Escolano falleció pese a los esfuerzos médicos, tal y como explica el propio comunicado de la organización de la Titan Desert. El ciclista nacido en Huesca competía en la categoría Master 50 y lucía el maillot del Krypteia. Terminó la primera etapa de la Titan Desert en el puesto 357 con un tiempo de 6h.35:28, pero no pudo con la segunda y ha perdido la vida en Marruecos.

Desde la organización, así como los participantes, equipo médico, patrocinadores, periodistas y toda la cápsula de carrera que acompaña a la prueba, trasladan su pésame y cariño a sus familiares y allegados. La Titan Desert se vuelve a poner el lazo de luto por el fallecimiento de un participante, y es que en 2019 murió en plena etapa el también español Fernando Civera, de 46 años, igualmente debido a «un fallo cardíaco».

