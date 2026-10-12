Torreira, jugador del Galatasaray, se rinde al Barcelona: «Son el mejor equipo del mundo»

Lucas Torreira, jugador uruguayo del Galatasaray, ha atendido este lunes a la prensa en la previa de la segunda jornada de la Fase Liga de la Champions League donde se medirán al Barcelona. El centrocampista del equipo turco se ha rendido al club culé y ha señalado que son «el mejor equipo del mundo».

«Vamos a enfrentarnos al mejor equipo del mundo en la actualidad, aunque no vamos a cambiar nuestra idea de juego», señaló con rotundidad Lucas Torreira antes de medirse al Barcelona, reconociendo el gran estado de forma que viven los de Hansi Flick.

«Para tratar de conseguir la victoria, tenemos que sacar nuestra mejor versión. Estamos acostumbrados, lo hemos hecho en noches de Champions. Este grupo viene demostrando hace muchos años que somos un equipo sólido que sabe demostrarlo ante las adversidades y ante equipos tan importantes. Ojalá nos encuentre una buena noche», añadió sobre las posibilidades de tumbar a un equipo como el Barcelona.

Torreira también tiene claro que el infierno turco en Estambul puede ser clave en este partido: «Es importante tener el apoyo de los hinchas».

«Tenemos mucha motivación, pero a veces no se necesita tanta motivación en este tipo de partidos. Creemos que va a ser una gran noche y daremos una alegría a nuestra gente», añadió el centrocampista uruguayo sobre el partido de Champions de este martes.

Más sobre la calidad del Barcelona: «En mitad de la cancha tienen los mejores jugadores e intentan controlar el partido en base a la posesión. Intentan cansar a los rivales para poder atacar y poder lastimar».

«Vamos a preparar el partido como hacemos contra todos, más allá de que sea el Barcelona. No vamos a cambiar nuestra idea de ser agresivos a la hora de defender y, cuando se pueda robar la pelota, intentaremos hacer daño», culminó Torreira en sala de prensa sobre la idea de juego del equipo turco.