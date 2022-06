Todas las manías de Rafa Nadal: así se consiguen 21 Grand Slams

Rafa Nadal mantiene el mismo ritual en cada uno de los partidos que ha disputado en su larga y prolífica carrera. El de Manacor es uno de los tenistas más maniáticos del circuito, en cada partido repite las mismas manías, que en ha reconocido que preferiría no tener, pero que le sirven para estar 100% concentrado durante los partidos. ¿Reconoces todos los tics y manías que tiene Nadal cuando está en la pista?

Las manías de Rafa Nadal

Rafa Nadal asegura no ser nada metódico en su vida normal, pero la cosa cambia cuando se trata de saltar a la pista. El ganador de 21 Grand Slams mantiene un ritual que le ha acompañado toda su carrera, un conjunto de gestos muy reconocibles y con los que ha sido imitado en múltiples ocasiones. El balear siempre sale a la pista muy concentrado, manteniendo el cuerpo en caliente y dando algunos saltos, una práctica que en alguna ocasión le ha hecho llevarse algún coscorrón. Ataviado con su raquetero y otra bolsa, Nadal siempre sale con una de las raquetas en la mano.

Una vez saludado a su rival y realizado el sorteo, Nadal inicia su ritual de calentamiento con varios saltos, antes de empezar a pelotear en la pista. Una de sus manías más reconocidas es la manera que tiene de colocar sus botellas de agua y de sales, que tienen que estar estratégicamente colocadas, siempre en el mismo punto.

Además, cuando juega en tierra batida, se asegura de tener las suelas de sus zapatillas limpias, así como las líneas de fondo. Y, también, se esmera por no pisar las líneas cuando entra o sale de pista en los cambios de lado. Nadal se toma su tiempo para sacar, utiliza las toallas, suele ajustarse el calzoncillo, también se coloca la camiseta, el pelo detrás de las orejas y siempre con una bandana, la nariz… y listo para poner la bola en juego.

¿Por qué tiene esas manías Nadal?

En una ocasión, durante un acto de uno de sus patrocinadores, Rafa Nadal confesó a qué se deben las múltiples manías que tiene en la pista de tenis. «Cada cual tiene que encontrar su manera para concentrarse. No hay una fórmula absoluta ni un ritual que vaya mejor o peor. Soy de la creencia que cuando menos cosas extrañas tengas que hacer para concentrarse en las cosas mejor. Te lo dice uno que tiene muchos rituales para concentrarse, me gustaría no tenerlos, no me escondo, pero el tenis es un deporte muy agresivo mentalmente porque cualquier cosa externa te puede distraer», dijo.

«Estos rituales me ayudan a sentir que estoy totalmente focalizado en el objetivo. Cuando entreno no tengo ningún ritual, pero cuando estoy compitiendo me da seguridad y ese aislamiento de las cosas que me puedan distraer. Con ello me siento más seguro de mí mismo», explicó Nadal. En un deporte tan mental como el tenis, es fundamental mantener la concentración y a lo largo de los años el balear ha destacado en este aspecto. Un ritual que ha mantenido durante toda su carrera y que ahora, a sus recién cumplidos 36 años y camino de su Decimocuarto Roland Garros, no parece que sea el momento de cambiar.