Ter Stegen ya tiene su récord

Marc-André Ter Stegen consiguió ante el Mallorca el récord que tanto esperaba. El portero alemán igualó a Paco Liaño y es, junto a él, el guardameta con mayor número de porterías a cero en una misma temporada: 26. Ahora, tiene en sus manos el reto de superar esta marca ante el Celta de Vigo en la última jornada de Liga. «Los últimos partidos sufrimos mucho en defensa, pero al final el premio ha llegado. Ahora, el objetivo es superarlo», dijo al finalizar el partido.

Y es que el Barcelona venía de encajar goles en los últimos tres partidos. Ter Stegen sufrió la relajación de su equipo por haber ganado la Liga antes de tiempo y este se resignaba ante la posibilidad de no poder lograr este importante récord. Paco Liaño lo logró con el Deportivo de la Coruña en la temporada 1993/1994 y desde entonces nadie había logrado igualarle. Ahora ha llegado el alemán para igualarlo 29 años después con una temporada para enmarcar: «Si miramos los números, la temporada es extraordinaria e histórica. Me he sentido muy bien, pero estoy contento también por mis compañeros. Estoy orgulloso de jugar en un club como el Barça».

Pero Ter Stegen no se conforma y quiere jugar el intrascendente último partido de Liga ante el Celta de Vigo. Intrascendente para el Barça, pero no para él ni para el conjunto celeste que se juega la salvación frente a su público: «Los últimos partidos sufrimos mucho en defensa, pero al final el premio ha llegado. Ahora, el objetivo es superarlo. Una vez estás ahí, hay que atacarlo. No es una misión mía, sino de todo el equipo. Tengo que reconocer que ahora estoy más tranquilo, llegar a estas alturas y no igualar el récord hubiera sido muy duro».

Por último, se mostró realmente satisfecho ante un récord que ya quedará guardado en los libros de historia de la competición en España: «Es una locura alcanzar las 26 porterías a cero. Haberlo conseguido me hace muy feliz, era muy difícil lograrlo».