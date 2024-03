Ter Stegen: «Me sabe mal la marcha de Xavi porque nosotros somos los responsables»

Marc-André Ter Stegen está de vuelta en el Barcelona tras superar sus problemas de espalda que conllevaron que pasara por el quirófano. Su lugar lo ocupó Iñaki Peña pero el canterano no ha hecho méritos en ese tiempo para rivalizar con el alemán, que recuperado ha vuelto a su puesto sin ningún tipo de debate. Él es una de las grandes bazas de este Barça en esta vuelta de Champions League ante el Nápoles en Montjuic: «Esto es lo que queremos siempre, mantener portería cero y defender bien».

«Lo anunció y, conociéndole de hace unos años ya, me supo mal. Somos los responsables de estas decisiones», reconocía Ter Stegen cuestionado por Xavi Hernández y su decisión de abandonar el club a final de temporada, reconociendo la culpa del equipo: «Seguimos en lo mismo, él nos transmitió que esto no se para. Lo sabemos, que hay que dar lo máximo y más todavía por él. Es un gran entrenador y nos ha llevado de nuevo a estas alturas y lucha porque podamos competir. Lamentablemente se va y cuesta asumirlo, tanto como entrenador como amigo».

De hecho, a raíz de esto fue cuestionado por uno de los posibles sustitutos, Hansi Flick, esquivando la respuesta: «Hansi Flick es una gran persona, lo valoramos mucho, pero no es el día para hablar de él, no es el momento, mañana tenemos el partido más importante de la temporada».

«En la ida estaba el nuevo entrenador, tuvo pocos días para preparar el partido. Aun así es un partido competido, que quiere jugar y tener el balón. Es un buen equipo que ha mejorado mucho en estas semanas. Nosotros vamos a lo nuestro. Si ellos han cambiado o no, a nosotros no nos afecta. Nosotros a jugar bien al fútbol, no depender de cosas en las que no podemos influir», decía sobre el Nápoles y en qué se fijan de ellos, centrados plenamente en su fútbol sin distracciones: «Cuanto más nos fijemos en el fútbol, mejor nos irá. Nos equivocamos si pensamos en otra cosa que no sea fútbol. Al final queda el resultado. Todos queremos pasar de fase, a la siguiente eliminatoria. Vamos a lo nuestro, vamos a dar todo lo que podamos para mañana pasar de fase».

Sobre la aparición de Cubarsí comentaba: «Por un lado hablamos del futbolista y de este aspecto, a su edad está haciendo un trabajo espectacular. A nivel personal es una persona muy accesible, abierta a mejorar y trabajar. Está al principio de su carrera y esperamos que siga así. Puede mejorar mucho todavía. Ahora es momento de que juegue y acumule muchos minutos. Esperamos que mejore, él está en una forma espectacular y tenemos que aprovecharlo».

«Vamos todos con alegría y ganas de competir, de jugar un partido tan bonito en Champions. Todos quieren escuchar este himno y todos estamos con mucha ilusión de disputar el partido de mañana», decía Ter Stegen, que quieren responder ante la afición: «Si es verdad que no hemos llegado a más finales. Siempre estamos cerca y por fallos propios no estamos a esas alturas para luchar por más Champions. Siempre me quedo con intentarlo de nuevo, de que algún día llegará. Estoy con mucha ilusión por el partido de mañana, es importante pensar solo en él».

Sobre si se ven favoritos para este partido, Ter Stegen dudaba: «Por nuestra situación y haber perdido jugadores importantes, creo que está igualado. Tenemos jugadores que pueden marcar diferencias y mañana es día para demostrarlo. Jugamos en casa, venimos con unos partidos con buenas sensaciones, quizá San Mamés pudo ser un poco más. Los últimos tres partidos no encajamos, venimos en buena racha y esperamos que mañana siga en esta línea para pasar de fase».

También habló sobre el papel de Christensen como pivote: «Era una decisión que tomó Xavi. Nos da equilibrio entre líneas, que antes nos costó un poco más. Estamos más equilibrados, tanto en defensa como en ataque. Estamos ahí para volver a presionar, contento por él también. Le veo con confianza y tranquilidad. Contento por cómo está rindiendo por él y por el equipo».