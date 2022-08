Erik Ten Hag se expuso frente a los medios de comunicación en la previa al debut del Manchester United en la Premier después de vivir una semana convulsa a raíz de la polémica generada con Cristiano Ronaldo tras su abandono del estadio antes de tiempo en el partido frente al Rayo Vallecano. El técnico holandés no se escondió la hora de hablar de este tema y se declaró feliz por tenerle en la plantilla: «Cristiano está trabajando realmente duro. Tenemos un delantero ‘top’. Estoy muy contento. Él está aquí en la plantilla», zanjó ante los rumores de su salida.

La polémica estaba servida entre ambos. El jugador lleva queriendo marcharse del club desde el inicio del verano, y su entrenador le reprobaba públicamente, pero el técnico cambió su opinión respecto al asunto: «Hubo muchos jugadores que se fueron temprano y el centro de atención está en Cristiano, eso no está bien.», añadió Ten Hag.

El nuevo técnico de los diablos rojos concedió esta semana una entrevista a un medio de su país donde reprochó públicamente el comportamiento de Cristiano en el último partido de pretemporada: «No apruebo esto. Es inaceptable», declaró enfadado a raíz de la decisión del jugador de abandonar el estadio antes de que finalizase el encuentro.

El Manchester United debuta este domingo frente al Brighton a las 15:00 horas en Old Trafford, en una temporada sin aparente ilusión por parte de los aficionados por no disputar la Champions League. El club buscará volver a clasificarse para la máxima competición europea y para ello han llevado a cabo las incorporaciones de Malacia, Eriksen y Lisandro Martínez. El conjunto ‘red’ no lo tendrá nada sencillo, pues sus máximos rivales también han realizado sus deberes en el mercado de fichajes y se han reforzado con grandes incorporaciones.