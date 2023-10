Suspenden al entrenador del Orleans por comentarios racistas a sus jugadores… para motivarles

El entrenador del Orleans, Bernard Casoni, ha sido suspendido por realizar comentarios racistas hacia sus jugadores con la intención de motivarles. El ex futbolista francés trataba de alentar a su plantilla con comentarios de este tipo: «No sois más estúpidos que los norteafricanos, lo conseguiremos». Además, este en concreto lo pronunció en una rueda de prensa previa a su último encuentro.

Esta forma de actuar, lógicamente, no ha gustado nada a su club, que ha decidido apartarle de su banquillo «mientras dure la investigación interna». El Orleans es un equipo que juega actualmente en la Tercera División de Francia y que anunció la suspensión de su entrenador con un comunicado.

«El US Orleans ha tomado la decisión de suspender a Bernard Casoni de su cargo de entrenador del primer equipo mientras dure la investigación interna. El equipo profesional será entrenado y supervisado por sus asistentes para el partido contra el Cholet, el 11 de octubre de 2023», informaba el texto.

Según recoge el medio francés France Bleu Orleans, varios jugadores de la plantilla habrían denunciado ese tipo de comentarios, como el mencionado anteriormente en su última rueda de prensa: «Mi papel es ayudar a los jugadores a resolver los problemas. ¡Lo he hecho en todos los clubes en los que he estado, lo he hecho con norteafricanos! No son más estúpidos que los norteafricanos, eh».

Más comentarios de Casoni

Pero estas palabras no son las únicas con las que Casoni se crecía en sus discursos. Este medio citado recogió unas declaraciones de uno de los jugadores del Orleans en las que denunciaba más comentarios racistas por parte de su entrenador.

«Estábamos haciendo un ejercicio en el que dos equipos compiten cinco contra cinco. Mi equipo estaba formado enteramente por jugadores de color. Allí, dice el entrenador, ‘no hace falta que les pongan dorsales, ya son negros’, supuestamente en tono de humor. Me sorprendió», desveló el futbolista en cuestión.

De hecho, hay otra frase en la que directamente recurrió a un juego de palabras para hacer un comentario racista. Según un ex directivo del Orleans, afirmó que Casoni había solicitado que el club «blanqueara» la plantilla, refiriéndose a que una gran parte de ella era formada por jugadores norteafricanos.

Defensa del entrenador del Orleans

Después de todas las acusaciones, Casoni trató de defenderse con las siguientes palabras, según este mismo medio: «Mi frase sobre los norteafricanos en rueda de prensa era para decirles a mis jugadores que son tan inteligentes como ellos. Trabajé allí durante seis años, ¿crees que soy racista?».

El entrenador también trató de argumentar su famosa frase de «blanquear» la plantilla. «Nunca pedí blanquear la plantilla, simplemente quiero que haya equilibrio. Una comunidad no debe estar excesivamente representada» dijo.

Por tanto, Casoni podría ver frenada su carrera después de 23 años entrenando por este tipo de comentarios racistas hacia sus jugadores. Con 519 partidos dirigidos, el ex internacional francés estará suspendido durante un tiempo hasta que su club investigue el trasfondo de todas sus desgraciadas palabras y analice cómo esto puede repercutir en sus futbolistas.