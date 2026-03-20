El surrealista vídeo viral de Carlos Tévez delirando con Peaky Blinders: lleva millones de visualizaciones

Carlos Tévez está dando mucho que hablar en las redes sociales en las últimas horas. El mítico ex futbolista argentino ha publicado un vídeo tras ver la nueva película de Peaky Blinders, estrenada este mismo viernes 20 de marzo en Netflix. El Apache reacciona haciendo algo muy extraño y muchos consideran que parece delirar. Aparece en su vestidor vistiéndose como uno de los personajes y hablando de la producción, aunque su inglés deja bastante que desear pese a haber vivido en el Reino Unido muchos años.