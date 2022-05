La surrealista historia de Marcelo, el brasileño apartado y despedido por el Lyon por tirarse pedos

Escándalo en Francia. Marcelo Guedes, futbolista brasileño de 34 años que actualmente milita en el Girondins de Burdeos, fue apartado del Olympique de Lyon por «comportamiento inapropiado» a principios de temporada y varios meses después de su salida han trascendido las causas de esa imperonable conducta del jugador.

Ha sido el prestigioso diario L’Equipe el que ha desvelado que los pedos y risas de Marcelo Guedes en el vestuario del Olympique de Lyon le llevaron a su salida. Según las informaciones del citado medio, la gota que colmó el vaso de la paciencia del club francés con Marcelo fue cuando el carioca se rio durante un discurso motivacional de su compañero Leo Dubois después de una derrota contra el Angers.

Tras quello, fue apartado del primer equipo y relegado al filial y posteriormente acabó rescindiendo su contrato y marchándose al Girondins de Burdeos. Pero la cosa no queda ahí, pues al parecer fue sancionado por tirarse pedos repetidamente ante sus compañeros, por orinar en el vestuario y reírse en charlas del entrenador Peter Bosz y el director deportivo Juninho Pernambucano.

Thanks to @lequipe, after a long time, I have to come back to @Twitter to deny all the allegations. Journalism nowadays is a joke!

— Marcelo Guedes (@MarceloGuedes02) May 10, 2022