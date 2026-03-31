El sueño imposible del Barcelona con el fichaje de Bastoni

El Barcelona quiere a Bastoni y varios medios ya se atreven a decir que el jugador ha dado el «sí, quiero» al conjunto catalán. El fichaje del central del Inter de Milán, que está valorado en 70 millones y acaba contrato en 2028, parece otro sueño imposible del club catalán, que sigue sin fair play financiero para poder acometer un fichaje de tal envergadura. En los últimos días también han apuntado a Julián Álvarez, que dejó en el aire recientemente su futuro en el Atlético de Madrid.

El Barcelona ya planifica la próxima temporada con la intención de acometer dos grandes fichajes y uno pasa por apuntalar la defensa. Por ello, en los últimos días se ha avanzado e incluso se ha dado por hecho el «sí» de Alessandro Bastoni. El central de 26 años del Inter de Milán, considerado como uno de los mejores del mundo, fue uno de los verdugos del conjunto culé en las pasadas semifinales de Champions League y ahora parece que está en el puesto número 1 en la lista de deseos de la dirección deportiva culé.

Es más, desde Barcelona, como suele ser habitual en estos casos, ya han televisado el fichaje, anunciando el interés culé y, además, incluso ya se han atrevido a dejar claro que el jugador está por la labor de vestir de culé. Incluso se ha informado sobre los posibles sustitutos que maneja el Inter de Milán. Lo cierto es que el conjunto italiano se lo pondrá duro al Barcelona por dejar marchar a uno de sus mejores jugadores, que está valorado en 70 millones de euros y que tiene un contrato que finaliza en 2028.

El Barcelona y cómo pagar a Bastoni

El gran problema del Barcelona con el fichaje de Bastoni es el de siempre en los últimos años: el fair play financiero. En los últimos años, desde la Liga e incluso desde el Gobierno han permitido al Barcelona poder inscribir a jugadores como Dani Olmo sin cumplir con las normas financieras y, en caso de poder cerrar el fichaje de Bastoni, se enfrentaría al mismo problema: poder inscribir al jugador siguiendo con las normas que imperan para el resto de equipos.

Y es que el Barcelona sigue sin estar en la regla 1:1 en el fair play financiero. En el club culé esperan estar en esta situación durante el próximo verano y tener más margen de maniobra durante el próximo mercado de fichaje, pero lo cierto es que estar al día financieramente es algo que Laporta siempre pronostica y nunca cumple. A día de hoy, la Liga ha ampliado el límite salarial del Barcelona a 432 millones por los ingresos generados por el estadio, pero el club culé sigue excedido, ya que paga más de 500 millones en sueldos.

Así que el fichaje de Bastoni por el Barcelona pasa primero por realizar varios ajustes que sitúen al club en la regla 1:1. Esto pasa por realizar la venta de algún jugador importante, como puede ser Araújo o Ferran Torres, y dar salida a Robert Lewandowski, que dejaría un vacío salarial que podría ocupar un futbolista que tenga un salario importante. Esto por lo que respecta a dar entrada a un jugador como Bastoni, que llegaría a Barcelona a cambio de unos 80 millones con un salario que rondaría los 12 millones brutos (como mínimo).

Porque el Barcelona no se queda ahí. Joan Laporta también quiere un delantero de pedigrí para poder jubilar a Lewandowski y el que más gusta es Julián Álvarez. El delantero argentino dejó en el aire su futuro hace unas semanas en una zona mixta tras un partido de Champions League y desde el Camp Nou ya se frotan las manos con el enésimo trasvase con el club rojiblanco, en el que podrían entrar jugadores en la ecuación. Tendría que ser más de uno, ya que en el Metropolitano pagaron en su día casi 100 millones por el jugador que hoy tiene 26 años y acaba contrato en 2030.

«Me cuentan que Julián Álvarez tendría prácticamente decidido no seguir en el Atlético de Madrid porque considera que es un jugador top y que aquí no va a ganar todos los títulos que podría ganar en el club al que quiere ir que, como todo el mundo sabe, es el Barcelona», dijo hace unos días Eduardo Inda en su visita a El Chiringuito de Jugones.

A las tres cifras por las que podría salirle al Barcelona el fichaje de Julián, habría que sumar los alrededor de 8 millones limpios que el jugador recibe en el Atlético. Así que a día de hoy, arrinconado por el fair play, el fichaje del argentino y de Bastoni parece una utopía para el conjunto culé, que tendría que cuadrar casi 200 millones en traspasos y además incluir a la maltrecha masa salarial alrededor de 20 millones brutos más por temporada. Una utopía en la que creen en Barcelona… y sólo la Liga y el CSD pueden hacer realidad.